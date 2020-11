Belgen kopen massaal tweede verblijf in de zon: hierop moet je letten als je het ook overweegt

“Een tweede eigendom is een van de beste investerin­gen”: onze woonexpert legt uit hoe je dat het best aanpakt

14 oktober Een op de vijf Belgen bezit meer dan één eigendom. Zeker in het onzekere economische klimaat, in tijden waarin het spaarboekje niets opbrengt en de beurs allesbehalve in een hausse zit, beschouwen velen vastgoed als een verstandige investering. Bovendien gaan mensen steeds meer huren. Denk jij er ook aan om iets te kopen om nadien te verhuren, maar geen idee hoe, wat en waar? Onze woonexpert Bjorn Cocquyt zet je graag op weg en beantwoordt je meest prangende vragen. “Bij investeringsvastgoed is de locatie nog meer van tel.”