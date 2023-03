Belg ruimt elke dag 50 minuten op: opruimcoach deelt tips om living, berging en dressing op orde te houden

Nog tot 25 maart is het in ons land Home Organizing Week, met allerlei activiteiten waarbij professionals hun tips & tricks delen voor een net en georganiseerd huis. Opruimcoach Joke Himpens verklapt ons alvast hoe je de woonkamer, berging en kleerkast of dressing op orde houdt.

Een opgeruimd huis maakt ons gelukkig, zo blijkt uit een onderzoek dat iVox uitvoerde in opdracht van maatwerkspecialist Camber. Acht op de tien landgenoten zeggen dat ze blij worden wanneer alles er netjes bij ligt. 89 procent krijgt zelfs een voldaan gevoel wanneer ze klaar zijn met opruimen. Vrouwen zijn er elke dag 55 minuten mee bezig en mannen 46 minuten. Een woning die er rommelig bij ligt, veroorzaakt bij meer dan de helft van de Belgen stress. Opruimcoach Joke Himpens geeft tips om dat te vermijden.

WOONKAMER: een rommelbakje mag

Volledig scherm Met een opruimbak die laag genoeg is, kunnen je kinderen zelf hun speelgoed terug opbergen. © Getty Images

Maak schoon schip: denk na welke spullen je niet meer nodig hebt en weg wil doen. Steek ze niet zomaar in een andere kast, want zo verleg je letterlijk het probleem. Beslis waar je die spullen heen kan brengen en doe het meteen.

Heb je kinderen? Baken een hoek af waar ze kunnen spelen en waar het nu eenmaal rommelig mag zijn. Spoor je kinderen aan om hun speelgoed nadien terug op de vaste plaats te leggen. Zorg voor opruimplaatsen of kasten die laag genoeg zijn, zodat ze er zelf bij kunnen.

Een rommellade of -bakje mág. Liever dat dan overal rondslingerende prullen. Maar hou het bij één lade of bakje. Wanneer het uitpuilt, maak je een selectie van wat je houdt en wat je definitief wegdoet.

BERGING: werk met compartimenten

Volledig scherm © Camber

Deel je berging op in praktische zones: was, voorraad, poetsgerief… Maak met hoge kasten optimaal gebruik van de ruimte. Om je rug te sparen, raad ik aan om de voorwerpen en toestellen die je het vaakst gebruikt op ooghoogte te plaatsen.

Compartimenten of bakjes zijn een handige manier om je kasten in te delen. Maak bijvoorbeeld lange smalle compartimenten in je kast waar je bezemstelen of een stofzuiger kan opbergen. Plaats je poetsproducten bovenaan zodat je kinderen er niet bij kunnen. Voorzie in kapstokken of uittrekbare haakjes om was op te hangen.

Haal zo veel mogelijk spullen uit de verpakking voordat je ze in je voorraadkast zet. Zo vermijd je dat de verpakking blijft liggen als je bijvoorbeeld het laatste blikje neemt.

KLEERKAST/DRESSING: zet T-shirts achter elkaar in een lade

Volledig scherm Een lade met T-shirts. © Getty Images

Leg al je ondergoed, kousen … samen. Zo vermijd je rommellades met een beetje van alles door elkaar. Gebruik compartimenten in je lades zodat alles op zijn plaats blijft. Dat is ook handig voor kleine spullen zoals riemen en accessoires. Je kan ook per thema of activiteit een lade gebruiken. Als je gaat sporten, is het bijvoorbeeld praktisch dat je T-shirt, sportbroek en -kousen samen liggen. Zo hoef je niet op zoek te gaan.

De regel is één stuk per kapstok: hang geen combinaties op. Anders ‘verlies’ je soms kledingstukken die een heel seizoen onder een jasje of hemd ophingen en denk je niet buiten die combinaties. Stapel je kleding ook niet te hoog op een legplank. Een andere oplossing is verticaal opplooien. Plooi je t-shirt eerst in twee en daarna in drie tot die op zichzelf kan blijven staan. Leg, of eerder zet, je t-shirts achter elkaar in een lade.

Er zijn ook tal van accessoires die praktisch zijn voor je kleerkast of dressing. Denk maar aan uitschuifbare hangers voor je broeken, hangers voor je laarzen, een uittrekbaar haakje voor je dassen of sjaals of een uitschuifbaar knopje waaraan je je outfit voor de volgende dag hangt.

