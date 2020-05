Belg bouwt groener en kleiner Redactie

29 mei 2020

11u00

Bron: Livios 0 Livios De tijd van grote energieverslindende huizen is voorbij: als het van de Belgen afhangt, bouwen we kleiner en groen. Sinds 2000 daalt het aantal eengezinswoningen en stijgt het aantal appartementen in ons land. De tijd van grote energieverslindende huizen is voorbij: als het van de Belgen afhangt, bouwen we kleiner en groen. Sinds 2000 daalt het aantal eengezinswoningen en stijgt het aantal appartementen in ons land. Bouwsite Livios meldt dat ook de nieuwbouwwoningen die sindsdien worden gebouwd, een kleinere woonoppervlakte hebben en alsmaar energievriendelijker zijn.

Huis vs. appartement

Als we even naar de statistieken kijken, zien we dat in 2000 nog 56% van de in België verleende bouwvergunningen voor eengezinswoningen waren, tegenover 44% voor appartementen. In 2017 was het percentage van de woningen al gedaald naar 38%. Vooral in Wallonië is het verschil opvallend met een daling van 72% naar 50% huizen in minder dan 20 jaar. Een verklaring voor dat fenomeen is terug te vinden in onder andere de stijgende grondprijs en demografische of culturele factoren zoals een terugkeer naar de stad.

Minder woonoppervlakte

Wie wel nog een woning bouwt, bouwt alsmaar kleiner. Waar in Vlaanderen een huis in 2000 nog een gemiddelde woonruimte van 158 m2 had, daalde dat cijfer tegen 2016 al naar 124 m2. Voor de appartementen is er een daling van 83 m2 naar 65 m2. Verrassend genoeg is in dezelfde periode de gemiddelde woonoppervlakte van huizen in Brussel toegenomen. Daartegenover staat wel dat er vorig jaar in Brussel slechts 68 huizen werden gebouwd uit een totaal van 23.000 in heel België.

Groener bouwen

De kleinere woningen worden ook alsmaar groener. In 2018 had 69,4% van de opgeleverde nieuwbouwwoningen in Wallonië een EPB-niveau dat overeenstemt met een B-label. Daarnaast had 26,7% een A-label, 3,2% een A+ -label en 0,6% een A++ -label. Voor 2010 behaalde slechts 1% van de Waalse nieuwbouwwoningen een A-label. Als gevolg van de geleidelijke verstrenging van de EPB-normen zet die trend zich voort. Voor alle vergunningsaanvragen ingediend na januari 2021 geldt de BEN-norm.

Trend in 2020

“De trends voor dit jaar zijn nog moeilijk te voorspellen”, zegt Jean-Pierre Liebaert, directeur-coördinator van de studiedienst van de Confederatie Bouw. “De statistieken lopen wat achter en we weten niet wat er de rest van het jaar zal gebeuren. Door de coronacrisis is het aantal bouwwerven in ieder geval gedaald.” De prognoses van de Nationale Bank bevestigen dat. Zij zien dat de bouwactiviteiten met 6,6% daalden in het eerste kwartaal van 2020. Voor het tweede kwartaal verwacht de Confederatie Bouw een daling van 30%.

Tip: Wil je goed voorbereid aan je (ver)bouwproject beginnen? Vraag je gratis exemplaar aan van het bouwboek Verstandig bouwen en renoveren.

Lees ook op Livios.be:

Hoe belangrijk is de ligging van je woning?

Duurzaam (ver)bouwen: mis deze 10 tips niet

Uitgelegd: dit is circulair bouwen

Bron: Livios