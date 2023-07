Bekleed je ramen niet met aluminiumfolie en dweil een keertje extra: met deze 10 tips hou je je woning heerlijk koel

LiviosDoor de warmte uit je huis of appartement te bannen kan je de temperatuur in je woning een flink aantal graden laten zakken. En dat is welkom als je geen airconditioning hebt. Maar hoe doe je dat precies? Bouwsite Livios loodst je door de dag en geeft haalbare, betaalbare adviezen.

OCHTEND

1. Doe de ramen dicht en sluit de gordijnen

Ook al lijkt er nog een zacht ochtendbriesje binnen te komen, doe de ramen op tijd dicht. Zeker als je onder het dak slaapt. Afhankelijk van de oriëntatie van je woning kan je nog even een paar ramen openzetten, maar na 9 uur hou je alles beter potdicht. Gordijnen sluit je best om de warmte tegen te houden.

De ideale comforttemperatuur van je leefruimte (19°C) en slaapkamer (16°C) zal je waarschijnlijk niet bereiken tijdens een hittegolf, maar alle beetjes helpen.

2. Hou het koel onder het dak

Slaap je onder het dak? Dan zorgt de dakisolatie al voor een buffer. Maar als de zon een lange tijd op de dakpannen schijnt, dan kan je niet vermijden dat de dakisolatie opwarmt.

Hoe vermijd je dan zweterige zomernachten? Door zonwering te plaatsen. Dakvensters rust je dus best nog snel uit met buitenzonwering. Deze kan je in een wip zelf plaatsen. Rolluiken zijn een andere optie. Zij houden de warmte tegen, verminderen het geluid van regen op de dakramen en zijn verduisterend.



3. Bekleed je ramen met (de juiste) folie

Is buitenzonwering geen optie, dan kan je gaan voor een goedkoper alternatief. Met zonwerende raamfolie kan je de warmte buiten houden. Plak de folie aan de buitenkant van je ramen. UV-glasfolie reflecteert het zonlicht en reduceert zo de opwarming van je beglazing. Aluminiumfolie gebruik je best niet, want de folie kan vlekken op je beglazing veroorzaken.

4. Ga voor planten en bomen

Planten tegen je gevel of in potten op je terras, een strategisch geplaatste schaduwboom of een bende struiken, … Ook je tuin kan helpen om het frisser te maken in huis. Bomen en planten halen water uit de grond en laten het water via hun bladeren verdampen. Die waterdamp duwt de warme lucht op een natuurlijke manier naar boven. Groen in en rond je huis is dus een aanrader. Hou bij je keuze wel rekening met je grondsoort en het veranderende klimaat.



Volledig scherm Wist je dat het in de schaduw van een boom bijna 5°C koeler is dan in de zon?

MIDDAG

5. Creëer zoveel mogelijk schaduw

Open je parasol en richt hem strategisch op je huis. Laat buitenzonwering installeren of denk aan een terrasoverkapping, een pergola, screens, jaloezieën, zonneschermen, buitenlamellen of -luiken. Hoe meer schaduw of hoe meer je de zon buiten kan houden, hoe beter.



6. Zorg voor ‘ijsblokjeslucht’

Is het echt puffen in huis? Dan kan je opteren voor een ventilator. Het principe van een ventilator is dat hij de lucht laat circuleren. Eenmaal de warmte in huis is, zal hij dus de warme lucht gaan verspreiden. Om dat te vermijden kan je een bevroren fles water voor de ventilator plaatsen, om zo de lucht een beetje te koelen.

Extra tip: Er bestaan ventilatoren met ingebouwde koelelementen, maar met een airconditioning of omgekeerde warmtepomp maak je je huis pas echt fris.

7. Koel de vloer

Een snelle tip die helpt is een emmer koud water gieten op je terras, voor de deur of op je balkon. Gebruik hiervoor liefst regenwater uit je regenwaterton of -put. Binnenshuis kan een dweilbeurt met koud water helpen. Vooral aan de raampartijen kan je zo zorgen voor wat meer koelte.

AVOND

8. Kook ‘minimalistisch’

Aardappelgratin, lasagne, een steak op de grillpan? Allemaal lekker, maar zo doe je de temperatuur in de keuken/huis toenemen. Beperk dus het gebruik van je oven en kookplaat en kook ‘minimalistisch’. Lees: tijdens een hittegolf heb je meer zin in slaatjes en gerechten die minder moeite kosten, niet? Andere elektrische apparaten schakel je best uit als je ze niet gebruikt, want ze geven warmte af.

9. Verhuis je slaapkamer

Heb je moeite om ‘s avonds in slaap te vallen en door te slapen tijdens een warme zomernacht? Verhuis je slaapkamer dan - indien mogelijk -naar een koelere plek, zoals de noord- of oostzijde van je woning. Daar komt nauwelijks zon, is meer schaduw en blijft het dus koeler. Een slaapkamer op het gelijkvloers is koeler dan eentje onder het dak, omdat de warmte stijgt. Moet je nog bouwen? Waarom dan niet je slaapkamer in de kelder voorzien?



NACHT

10. Nachtventilatie: zet alles open

Is de drukkende warmte weg en gaat de zon stilletjes aan onder? Dat is het moment om alle ramen, eventuele dakramen en binnendeuren open te zetten. De natuurlijke flow van de lucht zal ervoor zorgen dat je huis geventileerd wordt. De warme lucht stijgt en ruimt plaats voor de koelere lucht. Zorg er wel voor dat je ‘s ochtends tijdig je ramen sluit, zodat de koelte in huis blijft.

