Behangen als een pro: zo begin je eraan Redactie

31 juli 2019

11u00

Met behangpapier geef je je interieur een totaal andere look. Ga je de klus zelf aanpakken? Hou dan deze behangtips van bouwsite Livios zeker in je achterhoofd.

1. Dubbelcheck het productienummer

Let bij aankoop van behangpapier op de productienummers. Die vind je terug op de rollen, net als de symbolen over het patroonverloop en de verwerkingstips van het papier. Meestal staat er ook op vermeld hoe je het papier moet verlijmen en of je het kan reinigen.

Tip: Behangpapier kopen? Reken op dit kostenplaatje.

2. Koop beter te veel dan te weinig

Koop liever te veel rollen dan te weinig. Bij een bijbestelling krijg je misschien rollen van een andere druk en is er een kleurverschil. Ongebruikte rollen kan je meestal terug inruilen. Benieuwd welke types behangpapier er allemaal bestaan?

3. Begin bij de belangrijkste muren

Let er bij behang met patronen op dat de patronen van twee aansluitende banen goed over de hele oppervlakte van de (voornaamste) muren verdeeld zijn. Bepaal verder in welke hoek van de kamer je begint. Naderhand komen de patronen op die plaats doorgaans niet meer overeen. Je kan deze naad eventueel verbergen achter een kast, gordijn of deurstijl.

4. Hou rekening met snijverlies

Als je behangpapier met een motief bestelt, hou er dan rekening mee dat de patronen van de verschillende banen moeten aansluiten. Je hebt dus mogelijk snijverlies. Hoe groter het motief, hoe meer verlies. Grote verliesstukken kan je gebruiken voor een korte baan, zoals boven een deur.

5. Wat doe je met stopcontacten en lichtknoppen?

Zet eerst de stroom af en verwijder daarna de afdekplaatjes. Breng het behang aan en snij nadien met een mesje de plaats van het stopcontact of lichtschakelaar uit en klik het afdekplaatje er terug op. Aan de radiatoren kan je alles aandrukken met een radiatorborstel.

6. Spuitje om lijm toe te voegen

Te weinig lijm gebruikt? Gebruik een spuitje om wat lijm toe te voegen. Blaasjes kan je doorprikken met een naald en overtollige lijm of lucht eruit duwen.

