Gesponsorde inhoud Bedien alle comfortfuncties in huis gewoonweg met je stem Aangeboden door Legrand

26 augustus 2019

08u30 0 WOON. Wat pakweg 15 jaar geleden nog grotendeels als sciencefiction werd afgedaan is vandaag een hot topic: spraakbesturing. We gebruiken het al allemaal, al was het maar om het adres van een leuk restaurantje op te vragen, een adres in je GPS in te geven of om online een bestelling te plaatsen. Bedrijven als Google, Amazon en Apple hebben daar handig op ingespeeld met hun spraakassistenten. Recent heeft Legrand deze technologie geïmplementeerd in “Valena Next with Netatmo”, een connectiviteitsoplossing waarbij je functies en toestellen in huis kunt aansturen enkel met je stem.

Zonder handen

Legrand connecteert alle toestellen in huis via slimme stopcontacten en schakelaars. Deze zijn snel en eenvoudig te installeren. Ze zorgen ervoor dat alle functies en toestellen met het internet verbonden worden. De besturing ervan loopt via een intuïtieve en gratis te downloaden app, de Home+Control. Dankzij deze app en de geconnecteerde componenten van Legrand kun je probleemloos verwarming, verlichting, muziek, rolluiken en zonweringen programmeren en aansturen.

De app kan gepersonaliseerd worden volgens je eigen noden en woonsituatie en kan op de tablets en smartphones van alle bewoners geplaatst worden. En je kan meer dan één woning bedienen met dezelfde app. Het leuke aan deze app is dat je ze handsfree kan bedienen met je stem. Hiervoor hoef je enkel een spraakassistent van Google, Amazon of Apple te plaatsen. Alvast een bijzonder handige feature wanneer je thuis komt met de handen vol shopping bags. Ontdek alle voordelen van het systeem.

Ook voor oudere woningen

Dit klinkt allemaal vrij hightech en futuristisch, zal je denken. Dus niets voor mijn eigen woning die 50 jaar oud is? Toch wel, want “Valena Next with Netatmo” is een ‘plug and play’ oplossing die overal toepasbaar is, ook in oudere woningen. In tegenstelling tot wat je zou denken is hiervoor geen breekwerk vereist en moeten er nergens in huis nieuwe kabels getrokken worden. “Valena Next with Netatmo” maakt gewoon gebruik van de bestaande elektrische bedrading. Download voor meer info de “Valena Next with Netatmo” brochure of raadpleeg de online catalogus.

Onbeperkt uitbreidbaar

Na installatie van een Legrand gateway met stopcontact, de basis van het systeem, zijn verdere uitbreidingen mogelijk met losse componenten zoals extra schakelaars of met de handige Vertrek/Aankomst toets. Deze laatste maakt het mogelijk om alle toestellen ineens aan of uit te zetten of om de rolluiken naar beneden te laten bij vertrek uit de woning. Omgekeerd kan je ervoor zorgen dat het bij je thuiskomst lekker warm is binnen of dat je verwelkomd wordt met sfeerverlichting en wat achtergrondmuziek. De mogelijkheden van “Valena Next with Netatmo” zijn op dit vlak virtueel onbegrensd. En dat allemaal met eenvoudige spraakcommando’s. De app valt uiteraard ook te bedienen via het scherm, gewoonweg met je vingers of duim. Deze video tutorials maken je alvast veel wijzer.