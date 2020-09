Bed op wieltjes speelt in op kleiner wonen Bjorn Cocquyt

01 september 2020

21u27 0 Woon. Auping lanceert op 1 oktober een nieuwe type bed. Noa is uitgerust met wieltjes en speelt zo in op de trend van kleiner wonen. Wie een studio of een appartementje heeft, duwt het bed in een hoek bij bezoek of juist dichterbij om als zitbank te gebruiken. De wielen rollen enkel als je het bed opheft. Als je erin ligt, blokkeren ze zichzelf.

De ontwerpster - architecte Eva Harlou - haalde de saus bij enkele Deense meubelklassiekers, zoals de theekarretjes met een groot wiel. Andere opvallende kenmerken zijn de poten die naar binnen staan en het afgeronde hoofdbord met verborgen steun, waardoor het bed vanop een afstand bekeken lijkt te zweven.

(lees verder onder de foto)

Noa - wat rust, geborgenheid en troost betekent - is er in zes beitskleuren. Er zijn verschillende accessoires, zoals een tafeltje dat kan dienen als nachtkastje, maar ook gekanteld naast het bed kan staan om een ontbijt of laptop op te zetten. Het bed is verkrijgbaar vanaf 4.295 euro (tweepersoonsbed met hoofdbord, twee vlakke spiraalbodems en twee Inizio-matrassen).