Beangstigend of betoverend: mysterieus huis roept bij iedereen extreme gevoelens op

Livios Koken op gas of inductie: dit is de beste keuze

28 september Je installeert een nieuwe keuken of bent toe aan een nieuwe kookplaat? Dan is de kans groot dat je twijfelt tussen een gas- en een inductiekookplaat. Logisch, want beide hebben zo hun voor- en nadelen. Maar welke kookplaat is nu voor jou én je portemonnee de beste optie? Bouwsite Livios zet de grootste verschillen op een rijtje.