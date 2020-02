Vernieuwde Batibouw opent de deuren jv

29 februari 2020

06u34

Bron: belga 0 Batibouw De bouw- en verbouwbeurs Batibouw opent zaterdag de deuren, voor een "Batibouw 2.0" die twee dagen korter is dan vroeger en waar je op weekdagen na 16 uur gratis binnen kan. De organisatoren hebben verschillende maatregelen genomen tegen het coronavirus. Mitsubishi Electric, een producent van warmtepompen en aircosystemen, neemt geen risico's en liet weten dat het zijn stand handhaaft, maar niet zal bemannen.

Batibouw duurt dit jaar nog negen dagen, van 29 februari tot en met 8 maart. De twee dagen voorbehouden voor professionele bezoekers, die traditioneel de opening voor het grote publiek voorafgingen, zijn geschrapt. Ze worden vervangen door drie onafhankelijke vakbeurzen die tijdens de beurs plaatsvinden.

De maatregelen die Batibouw tegen het nieuwe coronavirus neemt, situeren zich vooral op het sanitaire vlak. Zo zijn er zeeppompjes geïnstalleerd in de sanitaire blokken en aan de informatiepunten. Er is ook een ploeg die vijf keer per dag alle deurklinken op het salon zal desinfecteren. Daarnaast zijn er ook vier dokters die standby zijn om tussen te komen mocht een bezoeker ziekteverschijnselen vertonen.

Ook aan de openingsuren is gesleuteld, om de spitsuren te vermijden. Op weekdagen zal de beurs de deuren pas openen om 12.00 uur, maar je kan er blijven tot 20.30 uur. Wie na 16.00 uur komt, mag gratis binnen (behalve op donderdag 5 maart, wanneer Batibouw tot 22.30 uur geopend is). In het weekend is de beurs geopend van 10.00 uur tot 18.30 uur.

Ook de indeling werd herbekeken, waarbij de standhouders gegroepeerd worden in zones: rond bouwen en renoveren, buitenschrijnwerk en gereedschap, en tot slot verwarming, koelsystemen, ventilatie en (hernieuwbare) energie. Bezoekers kunnen terecht in een advieszone, een doe-het-zelfzone, een zone voor "alternatief wonen" (van boomhut tot drijvend huis), of nog een verhuiszone, en de jobmuur is opnieuw op de afspraak.

De hoofdthema's dit jaar zijn "groen bouwen" (over onder meer kringloopeconomie en alternatieve woonvormen), "slim verwarmen en koelen", en "small is beautiful" voor badkamer en keuken.

Tickets kosten 15 euro aan de kassa en 13,50 euro online via batibouw.com. Kinderen tot 6 jaar kunnen de beurs gratis bezoeken.

Batibouw lokte vorig jaar 257.000 bezoekers, een daling met 10 procent.