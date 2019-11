Batibouw wordt twee dagen korter, maar wel met langere openingsuren ADN

19 november 2019

10u33

Bron: Belga 0 Batibouw De editie 2020 van Batibouw wordt twee dagen korter. Dat heeft FISA, de organisator van de de grootste Belgische beurs voor bouw, renovatie en inrichting, vandaag bekendgemaakt. Batibouw 2020 vindt plaats van zaterdag 29 februari tot en met zondag 8 maart. De twee dagen die voordien uitsluitend op professionele bezoekers waren gericht, vallen weg en worden vervangen door drie onafhankelijke professionele beurzen.

De aparte vakbeurzen zullen in Paleis 1 van Brussels Expo georganiseerd worden. Het gaat om FINISHING, vakbeurs voor de afwerking, op woensdag 4 maart, PROBUILD, vakbeurs voor ruwbouw, dakwerken en profielen, eveneens op woensdag 4 maart, en INSTALLPRO, vakbeurs voor installateurs van HVAC (verwarming, ventilatie en airco, nvdr.), sanitair en elektriciteit, op vrijdag 6 maart.

“Bezoeker meer dan ooit centraal”

De bezoeker moet tijdens deze nieuwe editie van Batibouw "meer dan ooit centraal" staan. Zo zijn een speciale advieszone en twee conferentiezones voorzien, werd het beursplan aangepast zodat sectoren die elkaar al aanvulden slimmer bij elkaar geplaatst worden, en werden de openingsuren van de beurs aangepast zodat bezoekers Batibouw ook makkelijk na de werkdag kunnen bezoeken, zonder daarom in de file te zitten.

Twee nieuwe zones

Batibouw voorziet ook twee nieuwe zones. In een "Verhuiszone" vinden bezoekers oplossingen en diensten voor een verhuis of voor opslag van goederen gedurende een bepaalde periode. Een "Inspiratiezone" toont dan weer vier verschillende types woningen: een studio, een appartement met één kamer, een appartement met twee kamers en een unifamiliale woning. In die woningen zijn telkens producten van de exposanten te zien. De realistische setting zorgt er volgens de organisatie voor dat bezoekers zich beter kunnen inbeelden hoe deze producten in hun eigen woning zouden passen.

De beurs zal geopend zijn van 12u tot 20u30 tijdens de week en van 10u tot 18u30 tijdens het weekend. Bovendien kunnen bezoekers gebruik maken van een gratis ticket geldig voor een bezoek tijdens de week vanaf 16u (nocturne uitgezonderd). Tickets kosten 15 euro aan de kassa en 13,50 euro online via batibouw.com. Kinderen tot 6 jaar kunnen de beurs gratis bezoeken. Batibouw lokte vorig jaar 257.000 bezoekers, een daling met tien procent.