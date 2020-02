Batibouw in nieuw jasje om terugval bezoekers te stoppen Bjorn Cocquyt

25 februari 2020

11u10 0 Woon. Nog vier dagen en de grootste bouwbeurs van het land opent opnieuw de deuren. De voorbije jaren lokte Batibouw een pak minder bezoekers - van iets meer dan 300.000 in 2016 naar 257.000 vorig jaar - en daarom grepen de organisatoren in. Batibouw zit dan (gedeeltelijk) in een nieuw jasje en ook de openingsuren zijn aangepast.

Paleis 4 wordt een inspiratiezone met een ingerichte studio, twee appartementen en een huis. Hier komt ook alternatief wonen aan bod: van boomhut over container tot drijvend huis. In Paleis 3 staan verhuizen -en doe-het-zelven centraal en worden workshops georganiseerd.

Voor informatie over warmtepompen, verwarmingsoplossingen en energieverbruik kun je een van de conferenties in Paleis 12 bijwonen. Paleis 5 is dan weer een advieszone waar je gedurende een kwartier vragen mag stellen aan een professional over je renovatieplannen.

Nog nieuw: de openingsuren. Van 12 tot 20u30 in de week en van 10 tot 18u30 in het weekend, dit om het fileleed te beperken. De drie centrale thema’s voor dit jaar zijn kleine keukens en badkamers, slim verwarmen en koelen, en groen bouwen, met ook een focus op de kringloopeconomie en alternatieve woonvormen.

De professionele dagen die voorafgingen aan de beurs zijn geschrapt en vervangen door drie vakbeurzen tijdens Batibouw zelf. Tickets kosten 13,50 euro (online) of 15 euro aan de kassa.