Batibouw bekroont bijzondere projecten tijdens Belgian Building Awards Björn Cocquyt

21 februari 2019

22u00 0 WOON. Op de openingsdag van Batibouw reikte de organisatie haar jaarlijkse architectuurprijzen uit. Opvallend is dat de winnaars van de prestigieuze Belgian Building Awards vooral aandacht hebben voor nieuwe manieren van bouwen en wonen.

Het bureau Havana Architectuur viel in de prijzen voor het eerste verticale cohousingproject in Vlaanderen: een gebouw met appartementen voor acht gezinnen en met collectieve ruimtes voor de bewoners én voor mensen uit de buurt. De Schilders in Sint-Amandsberg wordt ook geprezen als voorbeeld van hoe je compact kunt wonen zonder aan kwaliteit in te boeten.

Mamout Architects sleepte de Rookie of the Year Award in de wacht voor hun duurzame architectuur, met bijzondere aandacht voor het hergebruiken van materialen en circulaire economie. Dat leidt tot een minder grote energetische impact op de projecten en tegelijk tot een toegevoegde waarde aan de architectuur.

Steven Beckers ontving de Pioneer Award omdat hij als architect, lesgever en ondernemer de vastgoed- en architectuurwereld al jaren tracht te overtuigen om ecologische en circulaire economieprojecten te realiseren.

Dial Architects werd beloond voor de aanpak van de renovatie en uitbreiding van de kantoren in het Coop-gebouw van het Kunstencentrum Vooruit.

Er was ook nog een Product Innovation Award voor Quick-Step dat met ReadyFit een techniek ontwikkelde om een vloerpakket op maat samen te stellen, zodat er na afloop nog nauwelijks overschot is.