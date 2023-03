Batibouw 2023 opent vandaag de deuren: deze zeven nieuwigheden zijn absoluut een bezoekje waard

Naast verschillende inspiratiezones wil Batibouw (ver)bouwers bijstaan om de juiste beslissingen te nemen. Duurzaamheid is dan ook het centrale thema dit jaar. Frédéric Devos, directeur Batibouw: “Gezien de huidige energiesituatie en de voortdurende technologische veranderingen, wil Batibouw meer dan ooit hét referentiepunt zijn om oplossingen te vinden en de nodige adviezen te krijgen over bouw en renovatie (van energiebesparing tot interieurinrichting). Daarom zijn er zes advieszones gecreëerd in de verschillende paleizen van Brussels Expo.”

Must-see 1: minimalistisch schuifraam ‘Miniline’

Wie op zoek is naar een strak, minimalistisch schuifraam kan zeker eens een bezoek brengen aan de stand van Aliplast. De Belgische fabrikant van aluminium systemen voor ramen, deuren, veranda’s, schuifsystemen en gordijngevels, lanceert op Batibouw een nieuw type schuifraam: Miniline.

Buiten wordt binnen door de slanke, onzichtbaar ingebouwde raamprofielen (18 mm) en de vlakke dorpel. Geen overstapje dus, waardoor je binnenvloer overvloeit in je terrasvloer. Voor een architecturaal effect kan je kiezen voor de open hoek-oplossing. Met Miniline is een raampartij tot 4 meter hoogte mogelijk. De aluminium raamprofielen zijn beschikbaar in verschillende kleuren en qua afwerking heb je de keuze tussen mat, glanzend en structuurlak. Je kan zelfs opteren voor bicolor ramen, waarbij je raamprofiel binnen een andere kleur heeft dan buiten. Zo kan je Miniline schuiframen optimaal aanpassen aan jouw woning.



Te zien in Hal 5, stand 230



Must-see 2: nieuwe ventilatiesystemen van DUCO

Een gezond en natuurlijk binnenklimaat is natuurlijk belangrijk voor je woning of appartement. Daarom zet DUCO, producent van natuurlijke ventilatie- en zonweringsystemen, twee energiezuinige ventilatiesystemen in de kijker op Batibouw: de DucoBox Focus voor ventilatiesysteem C en de DucoBox Energy Comfort Plus voor ventilatiesysteem D. Beide toestellen voldoen aan de strenge EPB-normen en beantwoorden aan de hoge installatie-eisen voor ventilatiesystemen. Zo kan je deze twee totaalsystemen makkelijk integreren in jouw bouw- of verbouwproject.

Daarnaast werken deze ventilatiesystemen volgens vraag- en zonesturing. Bij vraagsturing wordt enkel lucht toe- of afgevoerd als dat werkelijk nodig is. Dankzij intelligente CO2-en vochtsensoren wordt er enkel geventileerd waar en wanneer nodig én in de juiste hoeveelheid. Zo kan je op een duurzame manier vervuilde en/of vochtige lucht afvoeren in je woning.



Te zien in Paleis 7, stand 130



Must-see 3: vernieuwde Eco Hydro cv-kachel

Voor wie houdt van knisperend haardvuur en graag op een comfortabele en voordelige manier zijn huis verwarmt, komt DDG met een vernieuwde cv-kachel. Met de Eco Hydro kachel wil de Belgische producent van cv-kachels en -haarden ervoor zorgen dat je je woning op een zo efficiënt mogelijke manier kan verwarmen met hout.

Deze nieuwe, elegante lijn cv-kachels en -haarden houdt rekening met het type van woning. Voor nieuwbouw, die moet voldoen aan de strengste isolatienormen, is er de Eco Hydro low-energy. Voor bestaande woningen is de Eco Hydro high-energy erg geschikt. Goed om weten: dankzij houtvergassing draagt deze vernieuwde cv-kachel energielabel A+. Ze beantwoordt ook aan de Ecodesign 2022 milieunormen.



Te zien in Paleis 6, stand 130



Must-see 4: Romantic XL-planken van Floorify

De looks van zacht eikenhout, maar de voordelen van vinyl. En dat in XL-formaat. Dat is de nieuwe Romantic collectie van het Belgische Floorify. De XL-planken van 2 meter zijn verkrijgbaar in vier eigentijdse kleuren: Petit Beurre, Parmesan, Skyfall en Frangipane. Alle XL-planken hebben een warme houtlook, inclusief elegante knopen en subtiele barsten.

De Romantic-lijn kan je leggen in elke kamer van je woning. Want dat is het grote voordeel van vinyl: je kan vinyl ook in natte ruimtes leggen. Bovendien zijn de vloeren van Floorify gemaakt van rigide vinyl. Dat is vinyl met een stevige en watervaste kern zonder weekmakers. Dit type is makkelijker te plaatsen en vergt minder voorbereiding van de ondergrond.



Te zien in Paleis 6, stand 326



Must-see 5: geconnecteerde keukentoestellen van Samsung

Een slimme AI-oven die de oveninstellingen aanpast aan je gerechten. Een vaatwasser die je op afstand bedient. Een koelkast uitgerust met een camera, zodat je in de winkel kan checken of je nog genoeg eieren hebt. Samsung trekt volop de kaart van connectiviteit en duurzaamheid en gaat voor personaliseerbare toestellen. Maxime Parein, Head of Marketing bij Samsung: “Connectiviteit maakt nieuwe manieren van leven mogelijk. Onze producten zijn met elkaar verbonden via SmartThings en maken deel uit van je huishouden.”

Blikvanger is de Bespoke Serie 7-oven. Met de View Inside-functie van de oven kan je jouw gerechten overal in de gaten houden vanop jouw smartphone. Maar ook de oven aan- of uitzetten, de oventemperatuur kiezen en de bereidingstijd instellen doe je gewoon vanop afstand. Handig!



Te zien in Hal 11, Brand Avenue BA01

Must-see 6: inspiratiebox voor je badkamer

Nood aan inspiratie voor je nieuwe badkamer? Of wil je je bestaande badkamer een make-over geven? Dan vind je vast wel wat inspiratie in de X2O-inspiratiebox. De badkamerspecialist werkte daarvoor samen met interieurarchitect Bart Appeltans. Hij geeft zijn visie op badkamerdesign en inspireert je op gebied van sanitaire toestellen, kleuren en badkameraccessoires.

Wat dacht je van terrazzo in combinatie met gouden kraanwerk? Of liever een badkamer in steengrijs met ton-sur-ton accenten? Of toch eerder zachte aardetinten, zoals terracotta, eventueel gecombineerd met zwarte details? Laat je inspireren.



Te zien in Hal 7, stand 326



Must-see 7: tiny house Systimber Mini One

Een duurzaam, houten bijgebouw dat op twee dagen recht staat? Dat is de Mini One van tiny house-expert Systimber. Modulaire tiny houses winnen de laatste tijd enorm aan populariteit. Niet alleen als bijgebouw of office space, maar ook als woonst of zorgwoning. Het is een creatieve manier om op een beperkte ruimte zo aangenaam mogelijk te wonen.

De tiny houses van nu hebben niet enkel een beperkte ecologische footprint, ze zien er ook erg stijlvol uit. De Mini One is er vanaf 9m², maar je kan zonder problemen extra ruimte toevoegen, zoals bijvoorbeeld een slaapzolder. De indeling van je Mini One kies je bovendien helemaal zelf.



Te zien in de Flex Living Patio

Batibouw 2023, praktisch:

- Wanneer: van dinsdag 14 tot en met zondag 19 maart 2023

- Waar: Brussels Expo, Belgiëplein 1, 1020 Brussel

- Openingsuren: van 10 uur tot 19 uur

- Nocturne: op donderdag 16 en vrijdag 17 maart tot 21u

- Tickets: 15 euro

Meer info: www.batibouw.be

