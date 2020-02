Batibouw 2020 zet volop in op beleving Redactie

26 februari 2020

11u00

Bron: Livios 0 Livios Ben jij van plan om te (ver)bouwen? Dan kan je van zaterdag 29 februari tot zondag 8 maart 2020 op de vernieuwde versie van Batibouw terecht. Want in 2020 zet de organisatie digitalisering extra in de kijker en kan je als bezoeker op een nog completere ervaring rekenen. Bouwsite Livios lijst op waar je je aan mag verwachten.

De bouwsector is in volle evolutie. En dat geldt ook voor de behoeften van (ver)bouwers. Steeds minder kopen we zelf onze ruwbouwmaterialen. En veel vaker doen we beroep op sleutel-op-de-deurfirma’s en projectontwikkelaars voor onze woningen en appartementen.

Om in te spelen op deze evoluties steekt Batibouw dit jaar in een volledig nieuw kleedje. Meer dan ooit zet de grootste bouw- en renovatiebeurs van het land in op bezoekersbeleving met verschillende interactieve zones en een eco- en innovatieparcours. Wil je nu al weten welke nieuwigheden je kan spotten tijdens Batibouw? Ontdek ze hier.

Helemaal op jouw maat

Tijdens Batibouw 2020 sta jij als bezoeker meer dan ooit centraal. In de speciale advieszone in Paleis 5 kan je bijvoorbeeld een kwartier lang al je vragen stellen aan professionals uit de bouwsector. In twee conferentiezones in Paleis 5 en 12 kan je lezingen volgen over verschillende specifieke thema’s. Het doel? Jou zo goed mogelijk informeren over interessante nieuwigheden en veranderde normen en regels.

Vind makkelijker je weg

Loop je niet graag doelloos van de ene hal naar de andere? Dankzij een aangepast beursplan staan nu alle standhouders van gerelateerde sectoren nog slimmer en efficiënter bij elkaar. Samen vormen ze een aantal handige zones waar je alle voor jou relevante standen makkelijk terugvindt.

Zo kan je in één zone terecht voor alles wat met bouw en renovatie te maken heeft, maar is er ook een zone voor buitenschrijnwerk en tools en eentje die in het teken staat van verwarming, koeling, ventilatie en (hernieuwbare) energie.

Nieuwe parcours en zones

Hecht je belang aan ecologie en nieuwe ontwikkelingen? Dan kan je de nieuwe eco-en innovatieparcours volgen over de hele beurs. Bovendien zijn er verschillende zones waar je Batibouw interactiever kan beleven. Zo kan je in de Do It Yourself-zone workshops, demonstraties en wedstrijden bijwonen.

In de Verhuiszone vind je oplossingen en diensten om je verhuis te organiseren. Dankzij de vier verschillende woningtypes in de Inspiratiezone ontdek je hoe producten van exposanten in jouw woning zouden passen.

Digitale beleving

Beleef je Batibouw ook graag digitaal? Registreer je dan om te beginnen online als je een bezoek wil brengen. Op de app van FISA vind je alle praktische info en een handig interactief plan van de beurs terug, zodat je tijdens je bezoek makkelijk alles vindt wat je nodig hebt.

Ga je bouwen of grondig renoveren? Dan kan je gratis het boek Verstandig Bouwen en Renoveren afhalen op de stand van Livios.

Praktisch:

Zaterdag 29 februari tot en met zondag 08 maart 2020

Openingsuren weekends: 10u – 18u30

Openingsuren week: 12u tot 20u30 – Gratis toegang vanaf 16u (behalve nocturne)

Nocturne: donderdag 05/03 – open tot 22u



