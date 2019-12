Bart ruilt appartement in voor kant-en-klare nieuwbouw Redactie

16 december 2019

11u30

Bart uit Kortessem was op zoek naar meer rust en lichtinval. Daarom besloot hij zijn appartement in te ruilen voor een huis. Toen hij na twee jaar nog geen geschikte woonst had gevonden om te verbouwen, gooide hij het over een andere boeg. Aan bouwsite Livios vertelt hij waarom hij voor sleutel-op-de-deur heeft gekozen.

Twee linkerhanden

Waarom sleutel-op-de-deur zijn voorkeur wegdroeg? Bart: “Ik heb makkelijk twintig koopwoningen bezocht. Daar zaten er zeker mooie tussen, maar ik moest er nog veel te veel extra geld en werk aan besteden. Uiteindelijk bedacht ik dat nieuwbouw zelfs goedkoper zou uitkomen. Bovendien heb ik twee linkerhanden, en bij een verbouwing weet je niet waar je begint of eindigt. Ik ben toen een ideale bouwgrond tegen gekomen en daarna ging alles vanzelf. Ik heb helemaal niets moeten doen. Behalve betalen, natuurlijk.”

Tip: Sleutel-op-de-deur: hoe werkt dat precies? We zetten alles op een rijtje

Veel inbreng

Toch was er nog heel wat ruimte voor eigen inbreng. “Toen ik de bouwgrond had gekozen, zat ik eerst samen met de architect”, vertelt Bart. “Omdat de buren al hadden gebouwd, lag de bouwstijl vast. Maar de indeling kon ik helemaal zelf bepalen. Ik wou graag een garage, een trappenhal in de keuken in plaats van de living en een toilet in de badkamer en niet in de gang. De kamer waar dat aparte toilet eerst stond, heb ik nu ingericht als dressing. Alles wat ik vroeg, heeft de architect voor mij getekend.”

Tip: Bekijk hier alle foto’s van het huis van Bart.

Vlot proces

Ook de praktische kant van het verhaal verliep erg vlot. Bart: “Toen het bouwplan in orde was, heb ik alle materialen en technieken overlopen met de aannemer. Zo kon ik aangeven dat ik rolluiken wilde, maar ook welk verwarmingssysteem en hoeveel zonnepanelen. We hebben de wijzigingen in het originele plan op papier gezet en ondertekend.”

Geen onaangename verrassingen

In het totaalbedrag zat ook een budget voor tegels, een keuken en sanitair. Bart: “Ik wist op voorhand goed wat ik wilde. Ik heb weinig luxe nodig, dus ik heb alles vrij basic gehouden. Voor sanitair kwam het budget bijvoorbeeld perfect uit. Alleen voor de keuken ben ik er een beetje overgegaan, maar dat wist ik natuurlijk op voorhand. Ik ben op financieel vlak zeker niet voor onaangename verrassingen komen te staan.”

Tip: Geen zin in onverwachte kosten? Zo hou je je bouwbudget onder controle.

Rustig afwachten

Tijdens de bouwwerken zelf kon Bart rustig afwachten. “Ik ben af en toe wel eens komen kijken, en ben samen met de elektricien de posities van stopcontacten en lichtknoppen komen bepalen”, zegt Bart. “Verder kon ik gewoon afwachten. Ik heb de grond eind 2017 gekocht, in augustus 2018 begonnen de werken en in juni dit jaar had ik mijn sleutel. Vlak voor de oplevering waren er nog een paar kleine mankementjes, maar die heeft de aannemer op een week tijd opgelost. Sindsdien heb ik nergens problemen mee gehad.”

Prachtig uitzicht

Het enige waar nog wat werk aan is? De tuin. “Dat is een project voor volgend jaar”, zegt Bart. “Deze zomer heb ik eigenlijk alleen een paar traag bloeiende bomen geplant en wat slangenbaarden, beter bekend als zwart gras, in een perkje gezet. De volgende stap is waarschijnlijk een terras van grote betontegels en wat nieuw gras zaaien. Ik heb ook overwogen een buxushaag te planten tegen de achterkant van mijn tuin, maar dat zou het uitzicht verpesten en de zon blokkeren. Ik heb niet voor niets zo’n groot raam in mijn living. Op sommige avonden kijk ik langer naar buiten dan naar de televisie.”

Missie geslaagd

Bart geniet nu van meer licht en rust, en zelfs het centrum van Kortessem is nog steeds vlot bereikbaar. “Ik woon midden in een landelijke omgeving, maar toch ligt alles wat ik nodig heb op wandelafstand. Uiteindelijk woon ik maar een paar kilometer verder dan mijn oude appartement, maar het verschil is gigantisch.” Missie geslaagd!

