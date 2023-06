Bart en Ingrid schakelen klimaattuincoach in: “Het gaat om een stuk van 28 are dat we natuur- en diervriendelijk willen aanpakken”

Quick wins om ook jouw tuin klimaatbestendiger te maken:

• Heb je in je tuin planten die veel water nodig hebben? Vervang ze dan door soorten die minder water vragen.

• Vermijd kale plekken in je borders. Zet er sedum of siergrassen om te vermijden dat de grond snel uitdroogt.

• Vang zoveel mogelijk regenwater op en laat het infiltreren.

• Werk met zones in je tuin: bijvoorbeeld een zone die intensief gemaaid wordt, maar ook een zone waar gras en bloemen mogen groeien of bijenborders.

• Onkruid in je gazon is niet erg: het zorgt voor een egaal zicht.

• Kijk of er in je tuin geen onnodige verharding ligt. Wip die eruit en vervang die door beplanting.