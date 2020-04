Banken voorspellen goedkopere huizen, makelaar ziet het anders Bjorn Cocquyt

14 april 2020

15u16 2 Woon. De banken verwachten dat de woningprijzen zullen dalen door de coronacrisis. KBC (-3 %) ziet het voor dit jaar iets pessimistischer in dan ING (-2 %). De krimpende economie en de gezinsinkomens die daardoor worden aangetast liggen aan de basis. Volgens Heylen Vastgoed zal het niet zo’n vaart lopen.

Vorige week nog onthulde de Notarisbarometer dat vastgoed tijdens de eerste drie maanden van dit jaar duurder was geworden in vergelijking met het jaargemiddelde van 2019. In Vlaanderen steeg de prijs van een appartement met maar liefst 5,5 % tot 245.355 euro en van een huis met 1,4 % tot 291.358 euro.

Maar sinds de coronacrisis is de verkoop bijna volledig stilgevallen en dat zal leiden tot lagere prijzen, menen de banken. “De crisis zal een negatieve impact hebben op de inkomensgroei van de Belgen, met als gevolg een negatief effect op de ontleningscapaciteit. We verwachten ook weinig beweging in de hypotheekrente en het fiscale regime. Die combinatie zou moeten leiden tot een daling van de prijzen”, klinkt het bij ING.

“Gezien de diepte van de crisis verwachten we een daling van 2% in 2020. Maar enige relativering is op zijn plaats: de vastgoedprijzen namen de voorbije jaren relatief sterk toe en dus hebben heel wat eigenaars een buffer kunnen opbouwen.”

Lange wachtlijst

Cedric Vanhenxcthoven van Heylen Vastgoed, dat 10 kantoren in het Antwerpse telt, ziet het anders. “We hebben nu al 2.500 mensen op een wachtlijst om panden te bezoeken die te koop stonden voor de maatregelen. Als er daar nog maar 10 interesse hebben in hetzelfde pand, acht ik de kans klein dat de prijzen zakken. Woningen en appartementen tussen de 200.000 en 350.000 euro zullen niet goedkoper worden, want de vraag is daar enorm groot en het aanbod te klein.”

“In het luxevastgoed - villa’s, penthouses en dergelijke vanaf 500.000 euro en meer - zullen misschien sneller dalingen voorvallen. Maar dat ligt niet alleen aan de coronacrisis. Daar is er al langer meer aanbod dan vraag, en als er al budgettaire gevolgen zijn bij kopers, zal het eerder daar zijn dan in het ‘gewone’ segment.”