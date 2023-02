Baking soda: een wondermiddel voor allerlei vlekken, onaangename geurtjes en... je bloemen

Joris (34) is een stadsmus, Tristan (35) heeft groene vingers: hun arbeids­huis­je met tuin én meer dan 200 kamerplan­ten is het perfecte compromis

Toen Tristan en Joris dit huisje in Hasselt kochten, waren ze lang niet zeker of ze hier altijd zouden blijven. Intussen is het koppel daar wel van overtuigd. Met meer dan 200 planten en leuke meubeltjes maakten ze van hun arbeiderswoning een echte thuis, in een buurt waar het altijd een beetje feest is op een steenworp van de stad. Onze woonexpert Bjorn Cocquyt ging er een kijkje nemen in 2019.

27 januari