Badkamertrends in 2020: deze 4 stijlen staan centraal

27 januari 2020

Bouwsite Livios vroeg na bij badkamerspecialist FACQ welke badkamertrends in 2020 centraal staan. Laat je inspireren!

1. Industriële toets met zwarte accenten

Donkere kleuren zijn in: van grijs tot zwart. Deze tinten vind je dan ook terug in de badkamer van 2020. Ideaal voor wie houdt van een strakke, industriële stijl en een stijlvolle badkamer wenst.

- Hou het strak en vermijd ronde vormen.

- Kies een meubel met zwarte handvaten of zonder handvaten voor een strakke look.

- Combineer verschillende materialen zoals marmer, beton en chroom om verschillende kleurschakeringen te krijgen.

- Ga voor zwarte accenten: van je kraanwerk, douchekop en -wand tot de accessoires in je badkamer.

2. Hedendaags minimalisme

De minimalistische stijl past bij wie houdt van een functionele, maar toch elegante badkamer. De kernwoorden waar het om draait: modern, zuiver en puur.

- Ga voor brute materialen zoals hout en staal.

- Installeer een zwevende lavabo of een lavabo met stalen frame.

- Kies multifunctionele meubels: een lavabo waaraan je ook je handdoek kan hangen.

- Combineer met zwart voor een industriële toets.

3. Puur natuur

De badkamer is dé plek waar je tot rust komt en even tijd voor jezelf kan nemen. Een van de trends is back to nature waarbij cocooning centraal staat. Je badkamer krijgt een pure, maar toch warme uitstraling.

- Ga voor natuurlijke materialen zoals hout en kurk: een douchepaneel uit natuurlijke materialen of een kurkwand.

- Kies meubels die handgemaakt lijken zoals een lavabo met opbouwkom.

- Gebruik de juiste kleuren: pastelkleuren, aardse tinten of wit in combinatie met een accentkleur.

- Speel met verschillende soorten vormen om meer dynamiek te creëren: verticale kastjes, ronde spiegels, …

- Kies een kraan met een gouden of bronzen look.

4. Beken kleur: flashy of pastel

Naast zwart winnen ook flashy kleuren aan populariteit. Ideaal voor wie net niet houdt van een minimalistische badkamer. Met een felle kleur creëer je meteen dynamiek. Ook pastelkleuren zijn dit jaar in en sluiten mooi aan bij een Scandinavische stijl. Lees hier enkele tips voor een Scandinavisch interieur.

- Durf een accentkleur te gebruiken: van fel blauw tot pasteltinten zoals zachtroze, vanille of pistache.

- Gebruik glas als douchewand of als lavabo.

- Ga voor een gekleurde, transparante douchewand als blikvanger in je badkamer.

- Of wat dacht je van een gekleurde lavabo? Van lichtblauw tot -oranje.

