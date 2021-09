Badkamer renoveren? Zo druk je de kosten

LiviosAls je een badkamer renoveert, kan je de kosten beperkendoor bestaande aan- en afvoerleidingen te gebruiken. Maar ook als je de badkamer inricht in een andere ruimte in huis, kan je met deze tips van bouwsite Livios zorgen voor optimaal comfort zonder budgettair uit de bocht te vliegen.

Geschikte plaats kiezen

Verhuis je de badkamer van beneden naar boven? Dan moet je een slaapkamer opofferen. Het meest praktisch is de ruimte boven de keuken, dicht bij afvoer- en waterleidingen. Zo heb je minder kosten voor leidingwerken, minder breekwerken en zit je dichter bij de cv-ketel (deze staat vaak in de buurt van de keuken).

Maakt de badkamerrenovatie deel uit van een volledige verbouwing? Bekijk dan met je architect welke ruimte het meest geschikt is. 10 à 12 m² volstaat. Tenzij je extra functies integreert, zoals wellness. Hoe groter je badkamer, hoe hoger de verwarmingskosten.

Hou ook rekening met de extra vloerbelasting. Een bad heeft al snel een inhoud van 200 liter. Tel daar één persoon bij en je zit aan 280 kilo. Controleer of de vloer in goede staat verkeert. Zeker in geval van een houten roostering. Anders moet je de vloeropbouw versterken. Lees hier meer tips over waar je best de badkamer plaatst.

Inrichting bepalen

Badkamerfabrikanten en leveranciers bieden online tools aan om je badkamer te configureren. Experimenteer met verschillende composities en ontdek welke opstelling voor jou het meest aangewezen is.

Een ruime douche, al dan niet in combinatie met een bad, is comfortabel, zeker op latere leeftijd of als je tijdelijk niet goed uit de voeten kan. Je kan ook het bad helemaal weglaten en kiezen voor een grotere (inloop)douche. Denk wel eerst twee keer na. Ben je van plan een gezin te stichten? Dan is een bad handig.

Het aantal lavabo’s hangt af van de gezinssamenstelling en je leefgewoonten. Plaats het toilet eventueel buiten de badkamer om ruimte te winnen. Is dit niet mogelijk, zorg dan voor privacy met een goede afscherming, zoals een scherm, glaswandtegels of een handdoekdroger. Bekijk hier welk soort lavabo je het best kiest.

Volledig scherm © ACO Douche

Volgorde van de werken

Wil je de bestaande badkamer volledig vervangen? Dan start je met de afbraakwerken: de bestaande toestellen verwijderen, muurtegels en bepleistering wegkappen en de vloer uitbreken. Als de ruimte volledig is gestript, vernieuw je de elektriciteitsleidingen en de aan- en afvoerleidingen.

Vervolgens zijn de muren aan de beurt. In een badkamer gebruik je waterwerende bepleistering of vochtwerende gipskartonplaten. Daarna volgen de vloer- en tegelwerken. Douchewanden kan je met tegels afwerken, maar voor de overige wanden en het plafond is verf (voor natte ruimtes) de snelste, goedkoopste en meest praktische oplossing.

Om je badkamer snel volledig te vernieuwen zonder veel breekwerk, kan je ook werken met kant-en-klare voorwandmontagesystemen. Hierbij zijn alle bevestigingen en aansluitingen voorgemonteerd en hoef je geen sleuven uit te slijpen in het metselwerk voor de elektriciteit. Het nadeel is dat je wat ruimte verliest. Als laatste volgt de installatie van de nieuwe toestellen en badkamermeubels.

Ben je van plan de badkamer volledig te renoveren? Hier lees je het ideale stappenplan.

CV-ketel vervangen?

Na het installeren van meerdere waskommen, een bad en/of een regendouche heb je misschien behoefte aan een groter watervolume. Heb je al een aparte boiler? Dan vormt dit meestal geen probleem. Verwarm je het sanitair water met een combiketel? Vraag dan advies aan je installateur.

Goedkoper en duurzamer warm water produceren? Bekijk hier de opties en hun prijskaartje.

Heb je een oude cv-ketel? Dan is dit het ideale moment om de installatie te vervangen. Levert je ketel onvoldoende vermogen, maar is hij nog te recent om al te vervangen? Dan kan je de installatie ook aanvullen met een warmtepompboiler of zonneboiler.

Je badkamer duurzamer maken? Bekijk hier op welke premies je recht hebt.

Bron: Livios