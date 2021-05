Bad en bed in één ruimte? Zo maak je een en suite -badkamer

LiviosNet zoals in hotels worden de slaapkamer, badkamer en dressing steeds vaker in dezelfde ruimte ondergebracht. Al is die combinatie niet zo vanzelfsprekend. In de slaapkamer is het liefst fris, droog, donker en stil, terwijl je badkamer net sterk verlicht is, nat en warm. Hoe pak je dit dan toch goed aan? Bouwsite Livios lijst de zeven voornaamste aandachtspunten voor je op.

1. Hoeveel oppervlakte heb je nodig?

Een eerste praktische vraag gaat over de oppervlakte die je minimaal nodig hebt om deze drie functies in één ruimte te organiseren. Meestal wordt daarbij uitgegaan van zo’n 25 à 30 m². Al geldt het principe: hoe groter de ruimte, hoe aangenamer het wordt en hoe meer er mogelijk is. Denk op voorhand ook goed na over de inrichting van de ruimtes en welke functies je exact wil combineren. Als je met het hele gezin één badkamer moet delen, dan is het beter om die niet in de slaapkamer van de ouders te integreren. Kies je toch voor dit scenario? Zorg er dan voor dat je kinderen een eigen badkamer hebben.

2. De indeling

Voor de inrichting zijn er verschillende opties. Mag het allemaal open, of voel je je toch meer op je gemak in een klassiekere indeling? Als jouw werkuren sterk van die van je partner verschillen, is het belangrijk dat je de badkamer voldoende kan afsluiten van het slaapgedeelte, zodat de ene de andere niet wakker maakt. Meestal wordt er voor gekozen om de dressing tussen de slaapkamer en de badkamer te positioneren. Zo biedt ze zowel akoestisch als qua verlichting een buffer, en ook vanuit functioneel standpunt houdt dat een logica in. Bekijk hier hoe je je badkamer kan inrichten.

Trek je liever alles meer open? Dan kan je de dressing bijvoorbeeld bij de inkom van de kamer plaatsen, en de badkamer en slaapkamer meer in elkaar laten opgaan, met het bad aan het hoofdeinde van het bed of zelfs helemaal los in de ruimte als die groot genoeg is. Plaats in dat geval de dressing en de badkamer wat verder uit elkaar om problemen met vocht en schimmel te vermijden. Al biedt een goede ventilatie op dit vlak ook soelaas.

3. Privacy

Aangezien de meesten toch op hun privacy staan als ze bijvoorbeeld een bad of een douche nemen, worden er vaak tussenwanden voorzien. Dat kan één tussenwand zijn voor de volledige badkamer, maar bijvoorbeeld ook een apart muurtje rond de inloopdouche, het toilet of het bad. Wil je privacy, maar tegelijk de openheid van de ruimte zo veel mogelijk bewaren? Dan kan je voor mat glas, polymeer of gezandstraald glas kiezen. Zo creëer je een indirecte relatie tussen de verschillende ruimtes, terwijl je toch over voldoende privacy beschikt. Een andere optie zijn schuifdeuren, die je naargelang het gebruik open of dicht kan laten.

4. Ramen

Ook over de plaatsing van ramen moet je goed nadenken. Terwijl de badkamer traditioneel een intiemere plek is, is het in de slaapkamer wel fijn om ’s ochtends de gordijnen open te trekken en het ochtendlicht binnen te laten. In de dressing plaats je dan weer best geen raam. Enerzijds loopt je kledij het gevaar dat het uv-licht ze zal aantasten, anderzijds zal het binnenvallende zonlicht convectie creëren, wat de luchtcirculatie in de ruimte zal stimuleren en het stof zal doen ronddwarrelen. Kastdeurtjes kunnen helpen, maar deze kosten dan weer een stuk meer en zijn minder praktisch, omdat je niet in één oogopslag kan zien wat waar ligt.

5. Ventilatie

De eenvoudigste oplossing om de open ruimte te ventileren is een raam in de badkamer dat je kan openzetten, zodat de vochtige lucht kan ontsnappen. Daarnaast kan je ventilatieroosters in de ramen voorzien. Het nadeel van deze twee oplossingen is dat ze rechtstreeks koude buitenlucht binnenbrengen. Met een ventilatiesysteem D heb je dat tochtgevoel niet. Alleen vereist dit systeem de integratie van een relatief uitgebreid kanalennetwerk: één circuit voor de aanvoer van verse lucht en één voor de afvoer van de vervuilde, warme lucht.

Bij renovatie kan je niet altijd een centraal ventilatiesysteem met uitgebreid buizennetwerk kwijt. Dan kan je kiezen voor een gedecentraliseerd systeem met ventilatoren. Vroeger waren ventilatoren meestal aangesloten op de verlichting en begonnen ze te draaien zodra het licht werd aangeknipt. Tegenwoordig bestaan er exemplaren die de lucht via sensoren monitoren en automatisch aanslaan en meer of minder gaan ventileren bij vocht- en geurprikkels of CO 2 .

6. Verwarming

Terwijl de ideale temperatuur voor een slaapkamer 18°C bedraagt, is dat voor de badkamer minstens 22°C. Dit vormt dus een belangrijk aandachtspunt. Je kan dat oplossen met vloerverwarming. Door de lussen in de badkamer wat dichter op elkaar te leggen dan in de slaapkamer kan je al meer warmte creëren. Daarnaast kan je in de badkamer nog een extra radiator met boostfunctie installeren. Zo kan je op korte tijd lokaal veel extra warmte creëren. Een andere oplossing is wandverwarming voorzien in de wand langs het bad of de douche. Maar net als bij vloerverwarming duurt het even voor de juiste temperatuur bereikt is. Verwarm je de ruimte met radiatoren? Denk er dan aan om de radiator eerder aan de kant van de badkamer te plaatsen.

7. Verlichting

Naast algemene verlichting zijn er nog andere types van verlichting nodig. Zo heb je in het slaapgedeelte voornamelijk sfeerverlichting nodig, bijvoorbeeld in de vorm van leeslampjes. Daarnaast is ingewerkte oriëntatieverlichting in de muur of een kast handig voor als je ’s nachts naar het toilet moet. In de badkamer moet je dan weer makkelijk de verlichting kunnen dimmen. Als je ’s ochtends nog niet goed wakker bent, wil je misschien nog geen te fel licht, terwijl je dat wel nodig hebt als je je bijvoorbeeld wil schminken.

In de dressing is een vals plafond of een spanplafond met geïntegreerde verlichting een must. Doordat het licht heel egaal en diffuus wordt verspreid, zie je er op je best uit. Ook is het belangrijk om dicht genoeg bij de spiegel verlichting te voorzien, bijvoorbeeld in de vorm van een ledlijn, zodat je als je kort bij de spiegel staat niet in je eigen licht staat. Ook in de badkamer vormt dit een belangrijk aandachtspunt.

