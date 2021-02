Autonoom huis met spiegelende gevel zorgt zelf voor elektriciteit en water

De woning is gebouwd op een uitgedoofde vulkaan in Centraal-Mexico. Maar de afgelegen ligging is misschien nog het minst bijzonder. Het huis is immers volledig autonoom. De bewoner hangt voor elektriciteit af van de productie van zonnepanelen - wat niet echt een probleem is in Zuid-Amerika - en voor water van de regen die een pak schaarser is. Op verschillende plaatsen zitten er daarom citernes en indien nodig kan ook het plonsbad aangesproken worden.