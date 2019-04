WOON.LIVIOS Gesponsorde inhoud Authentieke kleiklinkers met een groen hart Aangeboden door Wienerberger

16 april 2019

15u44 0 WOON. Bij de aanleg van je oprit of terras kies je best voor waterdoorlatend materiaal. Zo infiltreert het water lokaal in de bodem en werk je mee aan het bestrijden van wateroverlast en droogte. De nieuwe, waterpasserende kleiklinkers van Wienerberger bieden bovendien de charme waar je zo naar verlangt. De groenere tuin krijg je er gratis bij.

Valt er nog iets te verbeteren aan de klassieke kleiklinker? Absoluut! Wienerger pakt dit voorjaar uit met de oogstrelende Passaqua, een waterpasserende strengpers kleiklinker. De klinker beschikt over geïntegreerde, zeg maar ingebakken, afstandshouders. Zo ontstaan er automatisch ruime voegen van 6 millimeter breed, die regenwater laten ‘passeren’.

Minder wateroverlast

Met Passaqua blijft ongeveer 10 procent van je oprit, terras of tuinbestrating onverhard, zodat regenwater makkelijk in de ondergrond infiltreert. Deze nieuwe klinker vormt het perfecte hulpmiddel tegen overstromingen en watertekorten ten gevolge van de alsmaar toenemende bodemverharding. Experts zijn het erover eens dat we dit soort oplossingen nodig hebben om op lange termijn het risico op overstromingen te beperken.

Meer groen

De Passaqua koppelt de charme van gebakken klei aan een duurzame en toekomstgerichte oplossing waarmee je moeiteloos voldoet aan de gewestelijke en lokale stedenbouwkundige eisen rond waterbeheer. Waterpasserende klinkers beperken trouwens niet alleen het risico op overstromingen, ze houden ook de grondwatervoorraad mee op peil. Zo blijven onze tuinen veel langer groen, zélfs in droge periodes.

Mooi en praktisch

Passaqua kleiklinkers zijn verkrijgbaar in vier kleuren: Doris (bruin), Lotis (grijs), Eros (Zwart) en Magma (rood). Net zoals de standaard kleiklinkers van Wienerberger worden ze met de jaren mooier. Bovendien slibben de Passaqua klinkers niet snel dicht en worden ze veel minder snel groen dan de poreuzere betonklinkers. Ze helpen dus niet alleen tegen wateroverlast, je hebt ook veel minder kans op algen, mossen en onkruid in de voegen. Zo geniet je het hele jaar door van je terras.

Kijk op www.wienerberger.be voor andere duurzame bestratingsoplossingen.