Asbestattest vanaf 23 november verplicht voor woningverkoop: hoeveel kost het? En hoelang moet je erop wachten?

Concreet zit het zo: het asbestattest is verplicht bij de verkoop van alle gebouwen die in Vlaanderen zijn gebouwd voor 2001 en waarvoor de verkoopovereenkomst op 23 november 2022 of later wordt opgesteld. Het asbestattest kadert in het Vlaamse asbestafbouwbeleid. De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001, in kaart brengen. En dat is nodig, want in Vlaanderen zit naar schatting nog zo’n 2,3 miljoen ton asbest in 2,7 miljoen gebouwen.

Kosten lopen snel op

Enkel een gecertificeerd asbestdeskundige kan een asbestattest opstellen. “In het attest staat opgelijst welke materialen in het gebouw asbest bevatten, wat de staat van het asbest is en hoe je er veilig mee kan om gaan. Maar ook hoe je het eventueel kan laten verwijderen”, zegt Barn Hamelink. Volgens Hamelink is zo’n attest belangrijk, omdat mensen vaak nog onwetend zijn, ook over de wetgeving rond asbest. “Zo is het bij wet verboden om een dak of muur met asbest te manipuleren. Maar toch zie je asbesthoudende daken vol zonnepanelen liggen. Dat zijn steevast grote inbreuken op de wetgeving”, aldus Hamelink.

Quote Goedkoop is het niet. Zo is de prijs onder andere afhanke­lijk van het aantal staalafna­mes dat moet gebeuren. Gemiddeld moet je rekenen op zo’n 750 euro, exclusief btw. Barn Hamelink, bestuurder Asbestplatform

Het asbestonderzoek en het verkrijgen van het attest gebeuren op kosten van de verkoper. Goedkoop is het niet, erkent Hamelink. “Er is een vast en variabel luik aan de prijsbepaling. Zo is de prijs onder andere afhankelijk van het aantal staalafnames dat moet gebeuren. Gemiddeld moet je rekenen op zo’n 750 euro, exclusief btw.”

Wie een erkende keurder zoekt, vindt een lijst op de website van OVAM. Daar staan er momenteel een honderdtal op, al komen er wel snel bij. “Maar op dit moment is er te weinig aanbod”, zegt Hamelink. “Tussen de aanvraag en het afleveren van het attest moet je nu zeker al rekening houden met een wachttijd van drie tot vijf weken.”

Gevolgen

“Eigenlijk doen we bij de keuring een risicoberekening”, gaat Hamelink verder. “Een asbestonveilige woning zal een slechte score krijgen op het attest. Dat betekent niet dat het pand onbewoonbaar is, maar het zal wel voor een fikse waardevermindering zorgen. Potentiële kopers zullen namelijk de kosten in het achterhoofd houden om het asbest te verwijderen. En die lopen al snel op tot enkele duizenden euro’s. Omgekeerd geldt hetzelfde: een ‘goed’ attest is een extra troef bij verkoop.”

Quote Zonder asbestat­test kan een notaris vanaf 23 november in principe geen compromis meer opmaken en kan er van een verkoop dus geen sprake zijn Barn Hamelink, bestuurder Asbestplatform

Achterpoortjes zijn er niet, duidt Hamelink. “Zonder asbestattest kan een notaris vanaf 23 november in principe geen compromis meer opmaken en kan er van een verkoop dus geen sprake zijn.” Belangrijk: elk gebouw van minstens twintig vierkante meter groot en 1,5 meter hoog moet onderzocht worden – dus ook garages en loodsen. Net zoals het niet enkel gaat om panden die te koop komen, maar ook voor alle vastgoed dat nu al te koop staat.

Asbest verwijderen

Asbest verwijderen, is momenteel geen verplichting. Wie dat wel wil doen, houdt best rekening met een lange wachttijd. “Er zijn nog minder erkende asbestverwijderaars dan keurders”, zegt Hamelink. “Reken toch al snel op enkele maanden vooraleer er iemand langskomt. En er zijn ook veel ‘cowboys’, dus ook hier raad ik aan om altijd voor een erkende verwijderaar te kiezen. De kosten lopen zoals gezegd snel op, maar hangen af van de situatie. Moet er eerst een dak verwijderd worden, om welke oppervlakte gaat het, enzovoort. Maar goedkoop? Neen, dat is het zeker niet.”

