Asbestattest binnenkort verplicht voor wie woning verkoopt of verhuurt: dit moet je weten

In de loop van 2022 wordt een asbestattest verplicht bij de verkoop van een woning. Is je woning voor 2021 gebouwd? Dan moet je een asbestattest voorleggen aan potentiële kopers. Tegen 2032 moet elke eigenaar over zo'n attest beschikken. Ook wie een pand verhuurt, moet in de loop van 2022 een kopie van het attest aan de huurder bezorgen. Maar wat is asbest precies? En waar kan je het tegenkomen? Bouwsite Livios zocht het uit.

Wat is asbest?

Asbest is massaal aanwezig in Vlaanderen. Decennia geleden was het een zeer populair bouwmateriaal. Dat had het te danken aan de sterkte, hittebestendigheid, slijtvastheid en isolerende waarde van het materiaal. Bovendien kon je het verwerken in zowat alle materialen. Eind jaren 90 werd het gebruik van asbest verboden in België.

Gevaarlijk voor gezondheid

Doorheen de jaren bleek asbest kankerverwekkend te zijn. De schadelijke vezels adem je namelijk gemakkelijk in. Als de materialen waarin het goedje verwerkt is, nog in goede staat verkeren, hoef je je niet meteen zorgen te maken. In dat geval kunnen de vezels niet vrijkomen. Een asbestcementdak kan in principe zo’n 50 jaar blijven liggen. Toch is het aangeraden om voorzichtig om te springen met asbestmaterialen. Zowel bij het onderhoud als de verwijdering ervan.

Waar kom je asbest tegen?

De Ovam (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) schat dat er in Vlaanderen zo’n 2,3 miljoen ton asbest aanwezig is in gebouwen en infrastructuur, waarvan 865.000 ton in huizen en appartementen. Is je woning gebouwd voor eind jaren 90? Dan is de kans reëel dat er ergens asbest in je woning zit. Asbest komt vooral voor in leien daken, cementgolfplaten, afvoerbuizen, vloertegels, isolatiemateriaal, gevelbekleding en schouwen.

Veilig verwijderen

Als je een (totaal)renovatie gaat uitvoeren, is het dus belangrijk om stil te staan bij asbest. Vraag raad aan je architect en zorg ervoor dat je asbesttoepassingen die bereikbaar zijn veilig verwijdert. Op die manier vermijd je dat de toepassingen opnieuw onbereikbaar worden en de volgende eigenaars ermee blijven zitten.

