Asbest verwijderen: voortaan mag je dit zelf doen

01 april 2019

09u15

De bouwsite Livios meldt dat je voortaan met speciale doe-het-zelfpakketten zelf op een veilige manier je golfplaten of dakleien met asbest mag verwijderen. De Vlaamse overheid trekt daar dit jaar 9,8 miljoen euro voor uit. Daardoor moet je niet langer een dure, gespecialiseerde firma inschakelen.

In 2018 werd er 5,8 miljoen euro vrijgemaakt voor asbestverwijdering. Dit jaar komt daar nog vier miljoen euro bij. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Elke Wouters (N-VA) opvroeg bij de minister van Leefmilieu. Mede dankzij de steun van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) zijn dure ingrepen overbodig, en kan je een do e-het-zelfpakket aanvragen aan 30 euro, in plaats van 80 euro. Maar wat zit er in zo’n pakket?

Lees ook: Op deze plaatsen in je woning kan je asbest vinden (infographic).

Handleiding

In het zelfbouwpakket zitten alle materialen om je golfplaten of dakleien met asbest op een veilige manier te verwijderen. Het bevat onder andere een mondmasker, handschoenen, opbergzakken en een speciale overal. Ben je niet zo’n handige harry? Geen paniek, je wordt niet zomaar aan je lot overgelaten. Een speciale asbestexpert levert het pakket bij je af, en geeft je de uitleg over hoe je de klus moet aanpakken. En als je het asbest hebt verwijderd, wordt het achteraf aan huis opgehaald. Heb je een container nodig? Ook dan is er vaak een fikse korting voorzien. Bij afvalintercommunale IOK betaal je dan bijvoorbeeld maar 170 euro in plaats van 930 euro.

Op dit moment kan je al bij 74 gemeenten terecht voor zo’n doe-het-zelfpakket. Maar door de participatie van verschillende afvalintercommunales en andere gemeenten, verspreiden dergelijke projecten zich geleidelijk aan over heel Vlaanderen.

