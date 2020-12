Architecten niet te spreken over samenwerking met gemeentes: te traag en slecht beantwoorde vragen

Woon. Geen zin in huisbezoek tijdens de lockdown? Makelaar neemt je mee in virtuele rondlei­ding

17 november Niet iedereen die op zoek is naar een woning, staat te springen om tijdens de lockdown op huisbezoek te gaan. Bij Hillewaere Vastgoed hebben ze daar iets op gevonden. De makelaars nemen kandidaat-kopers voortaan mee in een virtuele rondleiding. “Dit is een stap verder dan 3D en een grote hulp in coronatijden”, klinkt het.