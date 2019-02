Architecte gelooft in eenvoud: “Kwaliteit zoek je niet in dure materialen” Heleen Neels

20 februari 2019

08u30

WOON. De De bouwsite Livios vroeg architecte Karolien Vanmerhaeghe van STUDIOLO architectuur uit Gent naar haar beste tips voor (ver)bouwers. "Wij geloven in logica en eenvoud. We zoeken geen kwaliteit in dure materialen of vergezochte constructies."

1. Nieuwbouw of renovatie?

Nieuwbouw én renovatie kunnen kwalitatief en duurzaam aangepakt worden. Wat al bestaat zal de gekozen richting bepalen en dat kan zowel technisch beredeneerd worden als emotioneel gedreven zijn. Bovendien, niet iedereen heeft de kans om te kiezen.

2. Wanneer is een ontwerp geslaagd? En welk ontwerp van jouw bureau is daar een mooi voorbeeld van?

Een ontwerp is pas echt geslaagd als het een verrassend antwoord biedt. In een goed gesprek kunnen abstracte of zelfs al heel concrete woonwensen uitgediept worden en zo een unieke vorm krijgen in een persoonlijk ontwerp. Maar daarnaast is ook een goed bouwproces belangrijk om van een geslaagd project te kunnen spreken; een vlotte werking op de werf, een degelijk uitvoeringsdossier, een open werfcommunicatie… In het bouwproces heb je liever géén verrassingen.

3. Hoe kan je als (ver)bouwer de kosten beperken?

STUDIOLO architectuur gelooft in logica en eenvoud. Kwaliteit zoeken we niet in dure materialen of vergezochte constructies. In elke fase wordt een raming van de kostprijs naast de plannen gelegd. Elke bouwheer krijgt van ons ondersteuning voor het maken van gefundeerde keuzes en een strakke budgetbeheersing.

4. Welke fouten moet je als (ver)bouwer absoluut vermijden?

Het blind volgen van modieuze trends levert zelden een tijdloze woning op. Kwalitatieve ruimte is van alle tijden en wordt vooral bereikt dankzij een goede lichtinval, evenwichtige verhoudingen, stevige functionele en visuele realisaties, coherentie en flexibiliteit waar nodig. Op deze ontwerpbasis kan gebouwd worden met duurzame materialen en installaties. Maak een thuis die klaar is om de tijd te doorstaan.

5. Heb je een gouden tip voor (ver)bouwers?

Kies een architect met wie je een goede interactie hebt en die je je vertrouwen durft te geven. Zo wordt jouw bouwproject geen zorgenkind, maar een boeiend avontuur dat je samen aangaat!

