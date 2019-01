Architect: "Waarom rijden mensen vaak met mooie wagens rond, maar leggen ze de lat zo laag voor hun woning?” Heleen Neels

29 januari 2019

08u30

Bron: Livios 0 WOON. De De bouwsite Livios vroeg architect David Vancanneyt van Buro Architectuur uit Opwijk naar zijn beste tips voor (ver)bouwers. “Het verwondert mij altijd dat mensen vaak met mooie wagens rondrijden, maar anderzijds de lat zo laag leggen voor hun woning.”

1. Nieuwbouw of renovatie

Kwaliteit staat los van nieuw of oud. Bij nieuwbouw begin je met een schone lei. Het ontwerp is logisch en compact. Het project kan efficiënt en in één beweging gebouwd worden. Nieuwbouw is dus niet persé duurder. Een verbouwing biedt als voordeel dat je de werken en kosten meer kan spreiden. De beperkingen van de bestaande toestand leiden vaak tot verrassende resultaten en ontwerpen waar je in een nieuwbouw nooit toe zou komen.

Bouwgrond is schaars en duur. Weinig kandidaat-bouwers staan erbij stil maar je kan ook perfect op zoek gaan naar een mooie grond met een minder waardevol pand om te slopen of te verbouwen. Je kan perfect een jaren ‘60 bungalow ombouwen tot een moderne woning met een volledig nieuwe look en hedendaags wooncomfort. Zo goed als nieuwbouw dus, en je geniet van de charme van een doorleefde tuin. Je moet door de dingen heen kunnen kijken en het potentieel zien.

TIP: Voor de sloop en heropbouw van een woning in Vlaanderen kan je een premie krijgen van 7.500 euro. Kom jij hiervoor in aanmerking? Controleer het hier.

2. Wanneer is een ontwerp geslaagd, en welk ontwerp van jouw bureau is daar een mooi voorbeeld van?

De essentie van architectuur is goed en aangenaam leven. Architecture is fun! Ieder project heeft z’n eigen verhaal waar boeken over geschreven kunnen worden, maar enkel het resultaat is van tel. Het spreekt voor zich en moet functioneel, mooi en uniek zijn.

3. Hoe kan je als (ver)bouwer de kosten beperken?

Een ontwerp moet vooral doordacht in elkaar zitten. Er moet voldoende tijd uitgetrokken worden om het project te optimaliseren. Onlangs konden we een woning 20% vergroten en tegelijk de kostprijs 10% laten zakken. Het hoeft ook niet altijd groter: een kleinere ruimte kan ruimer aanvoelen en praktischer zijn dan een grote ruimte met slechte proporties en veel hoeken en kantjes.

Een budget kan maar beheerst worden als de werken grondig voorbereid zijn. Half werk van een architect leidt uiteindelijk tot dubbel werk in de uitvoering en de opdrachtgever betaalt de rekening. Een actieve samenwerking met degelijke partners vermijdt overbodige kosten en haalt het maximum uit je budget. Het geheim om kosten te beperken, schuilt dus in de keuze van je architect. Bespaar niet op iemand waarin je je vertrouwen stelt. Deze kost is op het einde van de rit verwaarloosbaar.

4. Welke fouten moet je als (ver)bouwer absoluut vermijden?

Vertrek vanuit een visie. Zo steven je op een systematische manier en in een logische volgorde recht op je doel af. Wij bieden ook totaalvisies aan met interieur en tuinaanleg. Je hoeft dit niet meteen te realiseren, maar weet bijvoorbeeld wel hoe je terras er zal uitzien, welke verlichting of ingemaakte kasten er komen. Je hoeft dit terras niet meteen aan te leggen, maar als het er komt zal het één geheel vormen met het gebouw. Dit is anders dan een banale rechthoek.

Wees ook veeleisend in je verwachtingen. Het verwondert mij altijd dat mensen vaak met mooie wagens rondrijden, maar anderzijds de lat zo laag leggen voor hun woning. Mensen zien vaak te weinig mogelijkheden in hun project of budget en gaan er op voorhand van uit dat goede architectuur niet aan hen besteed is. Dat is een misvatting.

5. Heb je een gouden tip voor (ver)bouwers?

Investeer in een goede architect. Je plukt hier onmiddellijk de vruchten van.

