Architect tipt: “Kosten beperken? Breng je bouw op voorhand gedetailleerd in kaart” Heleen Neels

05 maart 2019

08u30

Bron: Livios 0 WOON. De De bouwsite Livios vroeg architect Klaas Vanslembrouck van atelier vík uit Gent naar zijn beste tips voor (ver)bouwers. “Hou je in je budget te weinig rekening met de interieurafwerking? Dan moet je te veel compromissen sluiten over zaken die uiteindelijk zichtbaar blijven in je woning.”

1. Nieuwbouw of renovatie?

Dat hangt af van de mate waarin de specifieke wensen van de bouwheer en de specifieke eigenschappen van een bestaande structuur met elkaar te verzoenen zijn. Als dat onvoldoende het geval is, zal een renovatie duurder uitvallen dan wanneer er vanaf nul begonnen wordt.

2. Wanneer is een ontwerp geslaagd? En welk ontwerp van jouw bureau is daar een mooi voorbeeld van?

Bij een geslaagd ontwerp levert het samenvoegen van het specifieke woonpatroon van een opdrachtgever enerzijds en de specifieke eigenschappen van een (bestaande) structuur anderzijds, een coherent en krachtig nieuw ruimtelijk beeld op. Een mooi voorbeeld daarvan is het project in Kuurne waarin we een beenhouwerij ombouwden tot woonhuis voor de eigenaars, nadat ze op pensioen waren gegaan. Bekijk hier de foto’s.

3. Hoe kan je als (ver)bouwer de kosten beperken?

Door voorafgaand aan de bouw alles heel gedetailleerd in kaart te brengen. Bij een verbouwing gaat het dan over de potenties van de bestaande structuur en de mogelijke problemen die kunnen optreden tijdens de renovatie of erna. Dat laat toe om met kleine, goedgekozen interventies een maximaal eindresultaat te verkrijgen.

4. Welke fouten moet je als (ver)bouwer absoluut vermijden?

Bij de budgettering onvoldoende gedetailleerd de interieurafwerking mee opnemen, waardoor je aan het einde van het project te veel compromissen moet sluiten op zaken die uiteindelijk zichtbaar blijven.

5. Heb je een gouden tip voor (ver)bouwers?

Maak een gedetailleerd kostenbestek op, waarin je niet enkel rekening houdt met de ruwbouw maar ook met de afwerking.

Tip: Ga je binnenkort bouwen of je woning renoveren? Bestel hier jouw gratis bouw- en renovatieboek van Verstandig Bouwen.

Lees ook

Naomi renoveert loft van “loon tot loon”. Het resultaat is fenomenaal

Hou je budget onder controle met deze 6 handige tips

Dit zijn de kostenbepalers bij nieuwbouw

Bron: Livios