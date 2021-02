Architect bouwt huis in berg en niet erop om noorderwind te trotseren

Villa nCaved heeft haar naam niet gestolen, want het is een huis dat in een berg is gebouwd. De architecten van Mold Architects kwamen op dat idee toen ze zochten naar een manier om de strakke noorderwind op het Griekse eiland Selifos - in het westen van de Egeïsche Zee - te trotseren. Door het huis in te graven, ontstond aan de zijkant een wel heel opmerkelijk windscherm in de vorm van een bergflank. Groendaken zorgen er op hun beurt voor dat de constructie opgaat in de omgeving.