“April is misschien wel de drukste maand op de tuinkalender”: deze klusjes staan je te wachten

LiviosOnkruid wieden, de moestuin aanleggen, het gazon verzorgen en planten snoeien: het staat je in april allemaal te wachten. Je warmt die groene vingers dus beter op. Tuinexpert Bart Verelst vertelt bouwsite Livios welke tuinklusjes deze maand op de agenda staan en hoe je ze best aanpakt.

Onkruid wieden

April is het startschot voor ieders hobbytuinier minst geliefde tuinklusje. “Het is belangrijk om in april heel waakzaam te zijn voor onkruid”, benadrukt Verelst. “Ga wekelijks plantjes verwijderen die niet thuishoren in je tuin. Op die manier bespaar je jezelf een hoop werk later in het jaar.”



Wat met je planten?

Het laagje stof haal je in april van je tuingereedschap. “Bamboe en siergrassen kan je in april uitstekend verdelen”, vertelt Verelst. “Het is ook de ideale maand om rozen, heesters en de eerste perkplantjes te planten.” De lente krijgt zo vorm in je tuin.

En tegelijkertijd is het ook het uitgelezen moment om rozen te snoeien. “Dat geldt ook voor siergrassen: die mag je nu volledig afknippen”, geeft Verelst mee. “Je zal zien dat ze razendsnel opnieuw beginnen te groeien.”



Moestuin en meststoffen

Kijk je al uit naar zelfgekweekte groentjes op je bord? In april mag je eraan beginnen. “In de moestuin mag je wortelen, spinazie, uien en aardappelen zaaien”, zegt Verelst. “Maar let op, want er is nog steeds kans op vorst. Wie bijvoorbeeld aardappelen wil planten, moet zeker rekening houden met de weersvoorspellingen.”

De plantjes die doorgaans als eerste boven de grond komen piepen, zijn erwten. “Je mag erwten nu al buiten zetten, indien je ze binnen voorgezaaid hebt”, vertelt Verelst. “Verder is het ook een goed moment om bleekpotten over je rabarber te zetten. Zo oogst je later minder zure rabarber. Heb je berken in de tuin staan, dan is begin april het ideale moment om berkensap af te tappen.”

In april is het verder ook een goed idee om biologische en organische voorjaarsmeststoffen toe te voegen aan de bodem. “Meststoffen worden nu namelijk meteen opgenomen door de planten”, legt Verelst uit.



En wat met het gazon?

Ook het gazon smeekt om je aandacht in april. “Je mag in april lege plekken in het gazon bijzaaien”, vertelt Verelst. “Graszaadjes zullen kiemen wanneer de bodemtemperatuur 12 à 15 graden bedraagt. Na een paar zonnige dagen bereikt de bovenlaag van je gazon normaal gezien die temperatuur.”

“Vanaf april kan je ook nieuwe gazons inzaaien, maar let dan wel op voor de concurrentie van onkruid”, voegt Verelst er nog aan toe. “Dat geldt ook voor bloemenweides, zeker voor eenjaarsbloeiers.”



Wil je het gazon verticuteren, dan is april daar ook een goede maand voor. “Verticuteren doe je bij voorkeur in beide richtingen”, geeft Verelst mee. “En verticuteer het liefst in een regenachtige periode zodat de zaadjes meteen in de bodem kunnen spoelen.”

Wie bomen in de tuin heeft staan, kan de onderkant van de stammen ook kalken. “Dat creëert niet alleen een mooi effect, dankzij die witte laag kalk wordt de eerste felle zon ook weerkaatst en zo scheurt de schors minder snel”, sluit Verelst af.



Extra tip: Kan jouw terras na de winterperiode nog een opknapbeurt gebruiken, vooraleer je er optimaal vertoeft? Met deze onderhoudstips voor elk type terras(ondergrond) geniet jij in geen tijd van de heerlijke lentezon.

