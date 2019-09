WOON.LIVIOS Gesponsorde inhoud Applaus voor de dakpan die niet alleen jouw hart verovert Aangeboden door Wienerberger

17 september 2019

15u23 0 WOON. Wat als je ervaren dakwerkers inschakelt om de perfecte dakpan te ontwikkelen? Wienerberger deed de test en lanceert dit najaar misschien wel de meest innovatieve dakpan ooit! Onthoud de naam: Stormpan Vario 18.

De oer-Belgische Stormpan, die bijna anderhalve eeuw geleden voor het eerst uit de oven kwam in de Kortrijkse wijk Pottelberg, is met voorsprong de populairste dakpan in ons land. Valt er nog iets te verbeteren aan zo’n klassieker? Toch wel. En daarvoor schakelde Wienerberger de hulp in van een team ervaren vakmannen. Het resultaat is de nieuwe Stormpan Vario 18. Deze pan heeft dezelfde zachte golving als haar voorganger, maar dé grote nieuwigheid is de variabele kop- en zijsluiting, waardoor elke pan zowel verticaal als horizontaal aanpasbaar is.

Sneller en voordeliger

De Stormpan Vario 18 past op om het even welk nieuw of bestaand dak, zónder zagen. Dat komt omdat de dakwerker de pan probleemloos 25 mm naar omhoog of omlaag kan schuiven. In de breedte, dus horizontaal, is er 4 mm speling. Het plaatsingsgemak is daardoor ongezien en als bouwheer profiteer je mee. Omdat er van de Stormpan Vario 18 per vierkante meter tot drie à vier stuks minder nodig zijn dan normaal, is je dak sneller klaar én ben je voordeliger uit. Bovendien is de Stormpan Vario 18 uiterst weerbestendig en waterdicht.

Schitterend eindresultaat

De Stormpan Vario 18, verkrijgbaar in de nieuwe kleur mat zwart, ziet er schitterend uit. Ze is slank en elegant, met de twee typische ‘halve maantjes’ van de klassieke Stormpan. Bovendien blijft het zogenaamde ‘vierpannenpunt’ (waar vier pannen samenkomen) altijd mooi gesloten, zelfs als de dakpannen op maximale latafstand liggen. Daarnaast zorgt de doorlopende zijsluiting voor de waterafvoer. Een optimaal eindresultaat gegarandeerd.

Wist je dat je bij Wienerberger 30 jaar garantie geniet op vorstbestendigheid, inclusief vervangingskosten? Deze service is uniek op de markt.

Dakwerkers zijn fan

De Stormpan Vario 18 is een favoriet van dakwerkers. “Het is een plezier om ermee te werken”, zegt dakwerker Kristof Verschuere uit Rillaar. “Om te beginnen vind ik dit een heel mooie, strakke pan, maar het grote voordeel is de variabele latafstand. Daardoor kun je overal volledige pannen leggen en hoef je geen pannen op maat te zagen voor de laatste rij.” Ook Bart De Rom uit Dilbeek is na zijn eerste werf helemaal overtuigd. “Het werk gaat sneller vooruit. Per vierkante meter drie à vier stuks minder moeten plaatsen, dat betekent een serieuze tijdswinst. En zoals je ziet, is het resultaat bijzonder mooi!”

Duurzaam uit eigen streek

De nieuwe Stormpan is een product van eigen bodem, de productie gebeurt in Pottelberg/Aalbeke. Wist je dat de eerste Stormpan al in 1883 door Koramic gemaakt werd? De 100 procent geoptimaliseerde en gemoderniseerde Stormpan Vario 18 zet vandaag de traditie verder. Helemaal futureproof.

Inspiratie nodig? Kijk op www.wienerberger.be/dak.