Appartementen steeds populairder in Vlaanderen

Appartementisering

Uit cijfers van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) blijkt dat in 2001 appartementen 48% uitmaakten van de bijkomende woningen in Vlaanderen. In 2009 was dit al gestegen naar 69% en tien jaar later zit het aandeel appartementen op 80%. Als we naar de cijfers van de VCB kijken, zien we dat die toename vooral ten koste gaat van het aandeel open bebouwingen. In 2001 was dat 37%, in 2019 nog 7%.