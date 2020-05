Appartement aan zee kost 275.500 euro, op de dijk 341.000 euro Bjorn Cocquyt

28 mei 2020

09u43 1 Woon. De gemiddelde prijs van een appartement aan zee klokte af in 2019 af op 275.507 euro, een stijging van 5,5 % in vergelijking met 2018. Dijkappartementen werden gemiddeld 4,5 % duurder tot 341.075 euro.

Uit de Kustbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot) blijkt dat er 6,9 % meer transacties waren. De grootste stijging viel te noteren in Heist-aan-Zee (22,7 %), Koksijde (18,2 %), Blankenberge (16,9 %) en Zeebrugge ( 15 %). Enkel in Nieuwpoort (-1,1 %), Bredene (-1,0 %) en De Haan (-2,5 %) was er een daling. Knokke en Oostende zijn traditioneel de gemeenten met het grootste aantal transacties. In 2019 hadden ze een marktaandeel van respectievelijk 16,7 % en 19, 5 %.

“Het stijgende aantal vastgoedtransacties aan de kust houdt voor een stuk verband met de aangekondigde afschaffing van de woonbonus. In West-Vlaanderen bracht dat 11,9 % meer verkopen met zich mee”, zegt Bart van Opstal van Notaris.be.

De gemiddelde prijs klokte af op 275.507 euro. Daarmee kostte een kustappartement zo’n 47.000 euro meer dan een gemiddeld Belgisch appartement. In vergelijking met 2018 steeg de prijs met 5,5 %. In de periode 2015-2019 ging de gemiddelde prijs dan weer met 10,1 % omhoog. Rekening houdend met een inflatie van 7,7 % bedroeg de reële prijsstijging 2,4 %. Een dijkappartement werd in 2019 4,5 % duurder tot een gemiddelde van 341.075 euro.

“De stijgende prijzen hebben onder andere te maken met het succes van nieuwbouw. In 2018 bedroeg het aandeel van verkochte nieuwbouw zo’n 14 %. In 2019 steeg dit tot zo’n 18 %.” Westende is de goedkoopste gemeente met een gemiddelde van 164.174 euro, Knokke de duurste met een gemiddelde van 513.939 euro. Wie vastgoed koopt, is gemiddeld 52 jaar.

Effect corona

“In de eerste maand na de quasi-lockdown daalde het aantal transacties aan de kust met 32,8 %. Deze daling was te vergelijken met de daling op nationaal vlak. In de tweede maand lag ze echter een stuk hoger dan in de rest van het land: -28,5 % versus -18,1 % op nationaal vlak. Intussen merken we dat de interesse voor kustvastgoed weer groot is. Of het gaat om een tijdelijke inhaalbeweging of om een permanente trend valt nog af te wachten.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.