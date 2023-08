"Antiworteldoeken zijn het grootste misverstand in de tuinwereld": groenexpert onthult waarom je ze beter niet gebruikt

LiviosTuinaanleggers en hobbytuiniers zetten antiworteldoeken in om onkruid te slim af te zijn. De doeken worden verwerkt onder tuinpaadjes of in groene borders en voorkomen ongewenst groen. Maar zijn ze wel echt zo efficiënt? Livios-tuinexpert Bart Verelst pleit tegen. “Antiworteldoeken zijn overbodig”, zo klinkt het. Hij legt aan bouwsite Livios uit waarom je ze beter niet gebruikt.

Een antiworteldoek is geen wondermiddel

Laat je een wandelpad aanleggen in de tuin, dan wil je niet dat er onkruid tussen de stenen of het grind komt piepen. Je voorkomt dat helaas niet door een antiworteldoek onder de stenen te verstoppen, meent tuinexpert Bart Verelst. “Antiworteldoeken zijn het grootste misverstand in de tuinwereld”, waarschuwt hij. “Onkruid groeit niet door de stenen naar boven, maar wel bovenop het pad. Daar kan een worteldoek niets tegen doen.”

Ook in borders worden antiworteldoeken verwerkt. Je spant het doek dan over de bodem en daarna maak je gaatjes waar een plantje moet komen. Je werkt het geheel af met boomschors of houtsnippers. Het resultaat is mooi, maar onkruid houd je zo niet tegen. “Zaadjes die onder het doek zitten, zullen inderdaad niet kunnen kiemen”, vertelt Verelst. “Maar in de meeste gevallen komt onkruid via vogels of de wind je tuin binnen. Onkruidplantjes groeien snel en de minuscule haarwortels zullen gewoon door de geweven kunststofvezels van het antiworteldoek heen groeien.”



Een border of perk aanleggen? Met dit stappenplan verkrijg je een topresultaat.

Antiworteldoeken zijn een kort leven beschoren

Het onkruid dat bovenop het antiworteldoek groeit, zal ook schade aanrichten. “Wanneer je het onkruid dan weghaalt, trek je het doek kapot en komen er kunstvezels mee naar boven. Een antiworteldoek mist dus volledig zijn doel en die losse vezels tussen de planten zijn een doorn in het oog.”

Heb je katten die de tuin graag verkennen, dan is het ook opletten geblazen. “Katten moeten hun behoefte doen en graven daarvoor een putje in de grond. Doen ze dat net op de plek waar je antiworteldoek ligt, dan wordt die kapot gekrabd”, klinkt het. “Ook extreme groeiers, zoals bamboe of grote siergrassen, zullen snel schade aanrichten. Geen enkele antiworteldoek is daar tegen opgewassen.”



Hoe vaak moet je je tuin onderhouden? En wat is de prijs daarvan? De feiten op een rij.

Plastic ingraven in de bodem: dat doe je anno 2023 niet meer

Een kunststof doek in de ondergrond verstoppen, is eigenlijk niet meer van deze tijd. “Wie een antiworteldoek gebruikt, graaft kunststof de grond in en dat is voor niets goed”, weet Verelst. “We hebben het steeds meer over microplastics in onze omgeving. De meeste mensen zullen zich daarom ook wel vragen stellen bij die antiworteldoeken.”

En toch hebben antiworteldoeken een positieve eigenschap. “Wat antiworteldoeken goed doen, is vocht in de bodem houden”, voegt Verelst er nog aan toe. “Al weegt dat ene voordeel niet op tegen alle nadelen.”

Alternatieven om onkruid tegen te gaan

Wat je dan wel moet doen om onkruid te vermijden? “Regelmatig schoffelen met een duwschoffel en niet te diep op de bodem inhakken”, tipt de tuinexpert. “Als je dat in een droge periode doet, kan je het meeste onkruid het hele seizoen weghouden.”



Onkruid verwijderen én voorkomen? Lees ook deze tips van de tuinexpert.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees meer op Livios.be:

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be. Livios.be is een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.