Antiquair Didier Abbeloos (56) woont in oude burgemeesterswoning van 500 m²: “Alles wat hier staat, is te koop”

BinnenkijkerIn de donkerste en kilste periode van het jaar is het goed om van je huis een warm nest te maken. Antiquair Didier Abbeloos (56) doet dat op een eigenzinnige wijze in een oude burgemeesterswoning in Schellebelle (Wichelen). “Ik was vooral gecharmeerd door de ligging aan de Schelde, al zag ik natuurlijk potentieel in het gebouw”, zegt Abbeloos, die de woning volledig naar zijn hand zette.