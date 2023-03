Annemie en Tom aangenaam verrast door verdict makelaar over hun renovatie: “We vreesden niet uit de kosten te geraken”

Binnenkijker “Mocht er een prijs voor de meest originele trap bestaan, dan overtreft dit model alle concurren­tie”: op bezoek in de creatieve woonst van Robert en Jolien

Het huis van Jolien en Robert in Brasschaat scoort top op het vlak van uitgepuurde architectuur en minimalistische inrichting, maar ook qua energiezuinigheid. “Nochtans was dat laatste niet expliciet de bedoeling en eerder een gevolg van keuzes die we onderweg maakten.” Ze geven een rondleiding in hun opvallende huis op de vooravond van Batibouw, waar je van 14 tot en met 19 maart zelf heel wat (ver)bouwinspiratie kunt opdoen.