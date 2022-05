Annelies verbouwt oude rijwoning in Merelbeke tot haar droomhuis: “De lichtstraat is onze grote troef”

Architect Annelies Comptdaer had al aardig wat ervaring met woningrenovaties, maar haar eigen huis onder handen nemen, is toch net dat tikkeltje specialer. Samen met haar vriend en dochtertje woont ze nu in het centrum van Merelbeke. Ze verbouwde een oud rijhuis tot een moderne gezinswoning. Bouwsite Livios mocht binnen kijken.

“De rijwoning uit 1930 zag er erg oud en donker uit”, herinnert Annelies zich. “Toch zagen we de mogelijkheden om er iets leuks van te maken. De ruimtes waren groot, met hoge plafonds, iets wat je in nieuwbouwwoningen nog zelden vindt. En de gezellige tuin achteraan, net als de ligging in centrum Merelbeke, waren grote troeven.”

Eigen ding doen

“We hebben de aankoop afgerond in 2017, en aangezien ik zelf de architect ben, verliep het hele proces wat vlotter dan anders. Begin 2018 dienden we de omgevingsvergunning in, zodat de aannemers in de zomer aan de slag konden. Voorjaar 2019 konden we al in ons nieuwe huis intrekken.”

Maar er drong zich dus eerst een flinke renovatie op, iets waar Annelies als architect haar hand niet voor omdraaide. “Vanuit mijn job had ik daar al heel wat ervaring mee en dus benaderde ik ook dit project op dezelfde manier. Al is het natuurlijk fijn om volledig je eigen ding te mogen doen. Voor we aan de plannen begonnen, hebben we eerst een groot deel van de woning ontmanteld. Zo zagen we hoe alles precies in elkaar zat.”

Volledig scherm De volledige woning werd aan de buitenzijde ingepakt met 16 centimeter PUR-isolatie en aan de achterzijde afgewerkt met bakstenen en aluminium. © Poutrelles Architecten

Lichtstraat als troef

De woning had iets charmants, dus bij de verbouwing wilde Annelies best wat elementen bewaren. “Het was echter wel belangrijk om de woning energetisch flink op orde te zetten. Het moest een aangenaam huis worden met veel comfort, aangepast aan de hedendaagse eisen.” Concreet betekende dat meer lichtinval en open ruimtes die meer met elkaar in contact stonden. “Dat is ook de reden waarom we de koterijen achteraan hebben gesloopt; zodat we ook daar meer ruimte konden maken.”

Wil je ook meer lichtinval in je woning? Deze 7 oplossingen brengen redding.

Tijdens de werken is er eigenlijk maar één vervelend incident geweest. Dat was toen de lichtstraat net voor de plaatsing is gebroken. Die heeft de aannemer opnieuw moeten bestellen. “Zo’n dingen horen er gewoon bij, bouwen en verbouwen blijft mensenwerk”, vertelt Annelies. Nadat de lichtstraat bij een tweede poging op zijn plek raakte, bleek ze de grote troef van de woning. “De lichtstraat doorbreekt als het ware de nieuwe achterbouw, waardoor het licht tot diep in de hoofdbouw doordringt. Zo konden we de tussenruimte, die centraal in de woning ligt, ook nuttig gebruiken zonder dat dit een donkere plek zou worden.” Hier vind je tegenwoordig een bureau en speelruimte.

Volledig scherm Annelies zorgde in haar ontwerp voor meer lichtinval en open ruimtes die meer met elkaar in contact staan. © Poutrelles Architecten

Oud ontmoet nieuw

Naast de oorspronkelijke uitbouw zette Annelies ook een nieuwe, lichte eetkamer. Die sluit aan op de keuken, die deels verborgen zit achter een muur. De eetkamer heeft een groot schuifraam, en een groot vast raam met uitzicht op de tuin. Die nieuwe materialen krijgen hier en daar het gezelschap van oude elementen, die de eigenaars bewaarden en restaureerden, zoals de oorspronkelijke tegels van de inkomhal. “Boven haalden we de vinyl van de oude plankenvloer, die we hebben opgeschuurd. Ook de oorspronkelijke trap bleef behouden.”

“In de leefruimtes hebben we de oude vloer wel uitgebroken, zodat we daar goed konden isoleren. We werkten met 8 centimeter betopor-korrels, met daarop 5 centimeter EPS-platen. Daar kwam vervolgens de vloerverwarming bovenop, afgewerkt met een gietvloer. Dat geeft een mooi contrast met de oude tegels elders. Als accent kozen we voor zwarte stalen deuren, passend bij de zwarte buitenramen. We kozen er ook voor om één binnenmuur niet te herpleisteren, maar de warme bakstenen te behouden.”

Oude materialen hergebruiken voor jouw (ver)bouwproject? Hier moet je op letten.

Volledig scherm De eigenaars bewaarden en restaureerden de oorspronkelijke tegels van de inkomhal. Ook de oorspronkelijke trap bleef behouden. © Poutrelles Architecten

Eigen accenten

“Natuurlijk zijn er bij een verbouwing altijd onvoorziene omstandigheden, maar die vielen al bij al nog mee”, zegt Annelies. “Ik had een gedetailleerde kostenraming gemaakt, zoals ik dat bij al mijn projecten doe, ook in functie van onze lening. We hebben het vooropgestelde budget kunnen respecteren. Bewuste keuzes maken kan hierbij helpen. We hebben bijvoorbeeld geïnvesteerd in luxueuze materialen, zoals de aluminium gevelbekleding zonder zichtbare bevestigingen. Maar de keuken, bijvoorbeeld, is geen maatwerk. Dat stellen we uit tot later. Wel hebben we geprobeerd om met kleine details onze eigen accenten te leggen. Zo zitten er in de wand tussen de eetruimte en de keuken een aantal nissen, wat het geheel een eigen karakter geeft.”

Hedendaagse technieken

En bleken ook de energetische eisen haalbaar? “Natuurlijk”, glimlacht de architect. “Met fotovoltaïsche zonnepanelen, regenwaterrecuperatie, en ledverlichting beschikt het huis over hedendaagse technieken. “Voor de verwarming viel de keuze weliswaar nog op een klassieke condenserende gasketel. Qua kosten-baten was dit de voordeligste oplossing. Maar we kunnen wel vrij eenvoudig overschakelen naar een ander systeem als we dat zouden willen. Alle technieken werden reeds in de garage voorzien.”

Wil je ook alle opties open houden voor een warmtepomp? Zo pak je het aan.

De volledige woning werd aan de buitenzijde ingepakt met 16 centimeter PUR-isolatie, afgewerkt met leien of, aan de achterzijde, met bakstenen en aluminium. Ook de platte daken zijn helemaal vernieuwd en geïsoleerd met 16 centimeter PUR-platen. In het hellend dak kwam dan weer 22 centimeter rotswol te zitten. “Voor het buitenschrijnwerk kozen we dubbele beglazing met hoogrendementsglas van 1.0. Dat alles heeft ons een energiepeil van 57 opgeleverd, wat een erg bevredigend resultaat is”, concludeert de architect tevreden.

Lees ook op Livios.be:

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be. Livios.be is een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.

Bron: Livios