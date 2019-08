Amper buitenruimte, maar toch een tuintje én zwembad Bjorn Cocquyt

21 augustus 2019

14u31 2 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf in te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke week een waanzinnige woning. Deze keer is dat een stadswoning met zwembad in Mexico.

Veel huizen in de stad moeten het stellen met een koertje. Dat je daar iets origineels mee kunt doen, wordt duidelijk in dit huis. De architecten deelden de woning zo in dat alle belangrijke kamers in contact staan met de twee buitenruimtes.

De keuken heeft als enige een toegang tot beide. Aan de ene kant is er een exotisch tuintje met een trap die naar de hoger gelegen slaapkamer leidt. Aan de andere kant sluiten de keuken samen met de woonkamer aan op het terras met zwembad.

Het leuke aan het zwembad is de ligzone. Die wordt niet alleen gebruikt om in te relaxen, maar ook om in de hangmat te kunnen klimmen. Op beide plekken geniet de bewoner ‘s nachts van een prachtige sterrenhemel. De hoge muren van de gebouwen rondom bieden altijd beschutting.