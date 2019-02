Gesponsorde inhoud Aluminium ramen en deuren: design en duurzaamheid en zoveel meer Aangeboden door Reynaers Aluminium

22 februari 2019

08u30 0 WOON. Bij aluminium buitenschrijnwerk denk je vaak spontaan aan design, duurzaamheid en onderhoudsgemak. Wie zich een beetje in de materie verdiept, merkt al vlug dat aluminium nog veel meer in zijn mars heeft. Reynaers Aluminium lijst graag op wat je nu concreet van aluminium buitenschrijnwerk mag verwachten.

Aluminium gaat lang mee en is makkelijk te onderhouden

Aluminium weerstaat perfect de tand des tijds en is bestand tegen ons wisselvallig en soms guur klimaat. In tegenstelling tot andere materialen kan aluminium niet rotten, roesten, kromtrekken of verkleuren.

Poederlakken en anodisatie zijn kras- en UV-bestendig waardoor het onderhoud beperkt blijft tot een occasionele wasbeurt met lauw water en een zacht reinigingsmiddel. Ook hoef je met aluminium nooit meer aan (her)schilderen te denken. In het kader van de totale levenscyclus van een woning is aluminium zonder enige twijfel de intelligentste en voordeligste keuze.

Sterke thermische en akoestische prestaties

Aluminium profielen kunnen probleemloos voorzien worden van akoestisch isolerend glas, om storende geluiden van buitenaf te weren. Het gebruik van hoogrendementsglas zorgt op zijn beurt voor een optimaal thermisch comfort dat aan alle wettelijke vereisten voor energie-efficiëntie beantwoordt. Ook de lucht-, water- en winddichtheid van aluminium ramen en deuren draagt bij tot de sterke isolerende prestaties.

Een zegen voor mens en milieu

Wie ja zegt tegen ramen en deuren in aluminium zegt ook ja tegen een betere wereld. Aluminium is immers 100% recycleerbaar en kan met een minimum aan energie als nieuwe grondstof hergebruikt worden. Door zijn lange levensduur hoeft aluminium tussentijds niet vervangen te worden en komen er qua onderhoud ook geen lakken, verven en vernissen bij kijken. Benieuwd hoe Reynaers de aluminium kringloop sluit?

Licht en bijzonder stevig

Met een vrij laag eigen gewicht is aluminium toch een stijf en vormvast materiaal. Het is dus mogelijk om profielen met een geringe dikte te gebruiken zonder aan stevigheid in te boeten. Deze eigenschap zorgt er ook voor dat, vanuit bouwtechnisch standpunt, vrij grote overspanningen en complexe vormen mogelijk zijn.

Brand- en inbraakveilig

Door zijn stevigheid en vormvastheid is aluminium een materiaal dat zeer goed bestand is tegen vandalisme en inbraakpogingen. Speciale sloten maken het inbrekers bijzonder lastig, net zoals inbraakwerend beslag en toegangscontrole met vingerscanners en keypads.

Bovendien is aluminium perfect vuur- en hittebestendig, wat bij ander buitenschrijnwerk niet het geval is. In een dergelijk scenario behoudt aluminium langer zijn vorm en structurele stijfheid. En bij brand kan dit het verschil maken want elke seconde telt. Benieuwd hoe inbraakveilig de ramen en deuren van Reynaers Aluminium zijn?

Kwaliteit van eigen bodem

Reynaers Aluminium is een Belgisch bedrijf met hoofdzetel in Duffel en legt zich sinds 1965 toe op de ontwikkeling en productie van innovatieve, duurzame, esthetische en hoogwaardige oplossingen in aluminium voor ramen, schuiframen, deuren, gevelsystemen en veranda’s. Om het kwaliteitsniveau doorheen het hele proces hoog te houden, van ontwerp tot plaatsing, werkt Reynaers enkel met erkende fabrikanten en plaatsers, de Partners en Installers.

Op zoek naar een verdeler in jouw buurt?

Vraag hier je Reynaers Inspiratieboek aan