Aluminium of pvc: kies een ‘slimme’ kleur voor je buitenschrijnwerk

17 september 2019

10u59 0 WOON. Tegen 2050 moeten alle bestaande woningen in Vlaanderen minstens even energiezuinig zijn als een nieuwbouw. Je ramen spelen daarbij een cruciale rol: hierlangs gaat gemiddeld 15 tot 20 procent van de warmte verloren. Daarom moeten ramen een minimale isolatiewaarde hebben van 1,5 W/m²K. Wist je dat de aluminium- en pvc-ramen van Deceuninck nu al voldoen aan deze norm? Bovendien heb je keuze uit een brede waaier aan kleuren.

Aluminium of pvc?

Je buitenschrijnwerk is bepalend voor de look van je woning. Twijfel je welk materiaal je moet kiezen? Aluminium ramen zijn enorm populair en passen met hun slanke profielen perfect bij een hedendaagse stijl. Ze zijn erg onderhoudsvriendelijk, maar wel duurder. Ook pvc-ramen zijn erg onderhoudsvriendelijk, maar beter voor je portemonnee. De pvc-ramen van Deceuninck hebben een slanker en verfijnder profiel. Het resultaat? Ze vormen een perfecte match met aluminium ramen.

Of een combinatie van de twee?

Aluminium en pvc-ramen combineren? Dat kan, zonder dat iemand het verschil ziet, niet qua vorm, noch qua kleur. Om dezelfde kleur te garanderen voor al je buitenschrijnwerk, ontwikkelde Deceuninck ‘Smart Colours’. Dankzij deze ‘slimme’ kleuren matchen de kleurcoatings voor aluminium (Aluroc) en pvc (Decoroc) perfect met elkaar. Zo combineer je ramen, deuren, ventilatie, zonwering en gevelbekleding naar hartenlust tot één kleurgeheel. Of je nu kiest voor aluminium, pvc of een combinatie van de twee.

Slimme kleuren

Deceuninck biedt je een duurzame slimme-kleurencollectie aan. Enerzijds heb je de Decoroc-coatings voor pvc en anderzijds de Aluroc-coatings voor aluminium. Ben je op zoek naar ramen, deuren, dakranden, ventilatie- of geveloplossingen? Bij Deceuncink is er voor ieder wat wils. Van steengrijs over staalblauw tot grafietzwart. Zo combineer je probleemloos de verschillende oplossingen van Deceuninck tot een harmonieus geheel voor je woning.

Benieuwd welke kleur het beste bij jouw woning past? Ga naar www.deceuninck.be en test het met de online kleurensimulator.

Samen recycleren voor een betere wereld

Deceuninck bouwt aan een circulaire economie. Met de installatie van een hoogtechnologische recyclagelijn kan Deceuninck kunststof ramen en deuren van de eerste generatie efficiënt en hoogwaardig verwerken. Het gerecycleerde materiaal wordt vervolgens een op een in de productie van nieuwe profielen ingezet. Op die manier sluit Deceuninck de kringloop binnen de sector en draagt het bedrijf bij tot een circulaire economie.

