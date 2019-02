Gesponsorde inhoud Aluminium buitenschrijnwerk: verminder je energiefactuur en verhoog je wooncomfort Aangeboden door Reynaers Aluminium

22 februari 2019

08u30 0

BEN of bijna-energieneutraal bouwen en renoveren is volop aan de orde. En binnen afzienbare tijd zullen onze woningen op vlak van energie zelfs helemaal zelfbedruipend moeten zijn. Dit vergt uiteraard bouwmaterialen die in staat zijn om bij te dragen tot deze energiedoelstellingen. Met aluminium buitenschrijnwerk zet je alvast een belangrijke stap in de juiste richting.

Het belang van luchtdichtheid

Energiezuinige en -neutrale woningen vragen om een afdoende isolatie en een luchtdichte bouwschil. Dit laatste om ongewenste luchtbewegingen naar binnen of naar buiten tegen te gaan en zo warmteverliezen te vermijden. Je buitenschrijnwerk speelt daar een belangrijke rol in. De meerkamerprofielen met zeer efficiënte dichtingen en innovatieve thermische onderbreking houden de kilte buiten en de warmte binnen.

Meer daglicht is minder kunstlicht

Aluminium is licht en toch bijzonder stevig. Dit laat toe om (schuif)ramen en deuren te realiseren met uiterst dunne en slanke profielen. Hierdoor zijn grote raampartijen mogelijk met een maximale glasoppervlakte. Samen met een juiste oriëntatie van de woning zorgt dit de hele dag door voor een grote instroom van daglicht. En dat is niet alleen bevorderlijk voor je leef- en wooncomfort maar maakt ook dat je kunstverlichting pas later aan hoeft. Vooral in de herfst en de winter is het verschil snel duidelijk.

Op zoek naar de hoogste isolatiewaarde

Elke fabrikant van buitenschrijnwerk heeft zo zijn eigen methodes op punt gesteld en systemen uitgedokterd om het isolerend vermogen van ramen en deuren op te drijven. Reynaers Aluminium doet dit met Masterline 8 en 10.

Masterline 8 biedt drie verschillende isolatieniveaus, geschikt voor lage-energiewoningen en zelfs voor passiefhuizen. De hoge isolatieniveaus worden bereikt door de toepassing van nieuwe en slimme materialen zoals innovatieve isolatiestrips die de warmte tegenhouden en terugkaatsen naar binnen.

Masterline 10 is de nog beter isolerende variant, speciaal ontwikkeld met het oog op een perfecte luchtdichtheid waaraan passiefhuizen moeten voldoen. Masterline 10 kan grotere en zwaardere glaspartijen dragen en voldoet aan de hoogste normen qua inbraakveiligheid, zowel bij woning- als appartementsbouw.

Comfort op maat

Technische en energetische prestaties bij aluminium buitenschrijnwerk leiden ook steevast tot meer wooncomfort en bij het Masterline-gamma springt dit duidelijk in het oog: een aangenaam binnenklimaat in elk seizoen, een lagere energiebehoefte, een mooiere architectuur, meer glas en licht, een veilige thuis en een drempelloze overgang van binnen naar buiten.

Kwaliteit van eigen bodem

Reynaers Aluminium ontwikkelt en produceert innovatieve, duurzame, esthetische en hoogwaardige oplossingen in aluminium voor ramen, schuiframen, deuren, gevelsystemen en veranda’s. Om het kwaliteitsniveau doorheen het hele proces hoog te houden, van ontwerp tot plaatsing, werkt Reynaers enkel met erkende fabrikanten en plaatsers, de Reynaers Partners en Installers.

Op zoek naar een verdeler in jouw buurt?

Vraag hier je Reynaers Inspiratieboek aan