Gesponsorde inhoud Altijd en overal aan gasflessen geraken? Vanaf nu kan het! Aangeboden door Antargaz

25 februari 2020

14u42 0 WOON. Maak je soms gebruik van een gasfles om een bijverwarming aan te drijven? Voor zowel decoratieve haardvuren als terrasverwarmers zijn gasflessen een ideale oplossing. Maar ze zijn ook altijd handig om mee te koken, zelfs als je gaat kamperen. En zeker nu je binnenkort niet meer het risico loopt om zonder gas te zitten. Want vanaf februari 2020 vind je in België de eerste gasflessenautomaat van de Benelux: de ideale manier om je gasflessen te kopen, om te ruilen en in te leveren.

Snel en makkelijk

Waarvoor je bij zo’n gasflessensautomaat terecht kan? In de eerste plaats om een gevulde gasfles aan te schaffen. En dat gaat heel simpel: via een aanraakscherm kan je snel en makkelijk aanduiden dat je een fles wil kopen. Maar ook of je er een wil omruilen of inleveren. Koop je een gasfles? Dan is de waarborg meteen inbegrepen. Zo betaal je later bij het omruilen van een lege fles tegen een volle alleen voor het gas, en niet voor de fles. Net zoals bij je flessenverdeler dus.

Op elk moment

Het grote voordeel van een gasflessenautomaat? Dat ligt voor de hand: dankzij het nieuwe distributiesysteem kan je op elk uur van de dag een gasfles kopen, en dat het hele jaar door. Zo val je dus niet meer zonder als je wil koken of als je op vakantie bent. Bovendien kan je rekenen op een vlotte én veilige service. Antargaz heeft in andere Europese landen al jarenlange ervaring opgebouwd met dezelfde systemen.

Handig waarborgsysteem

Koop je een gasfles aan een van de automaten? Dan krijg je via e-mail een digitaal ticket opgestuurd dat als aankoop- en waarborgbewijs geldt. Het ticket vervangt de waarborgkaart van bij je flessenverdeler. Wil je je waarborg uitbetaald krijgen? Dan zal je dat ticket moeten terugsturen naar Antargaz. Wanneer het gevalideerd is, krijg je de waarborg binnen de 30 dagen teruggestort.

Opgelet: je koopt alleen het gas, en niet de fles. Daarom betaal je ook die waarborg. Van onderhoud, periodieke controles en keuringen hoef je je zelf dus niets aan te trekken.

Binnenkort in heel België

Waar je precies moet zijn om van die handige service te genieten? Voorlopig kan je al terecht in het West-Vlaamse Moerkerke om je propaangasfles te kopen, om te ruilen of weer in te leveren. Perfect als je bijvoorbeeld een weekendje gaat kamperen aan zee. Maar maak je geen zorgen: binnenkort vind je zo’n automaat in meer en meer gemeentes, en dat verspreid over heel België en zelfs de Benelux. Later dit jaar verschijnen er al een aantal extra automaten, waaronder in Bredene en het Limburgse Kuringen.