Altijd een lekker warme badkamer? Met deze tips lukt het

LiviosIs het bibberen als je je tanden poetst? Moet je kou lijden tot je douchewater warm wordt? Jammer, want in een badkamer is een uitgebalanceerde verwarming nog belangrijker dan in andere ruimtes. Met deze vier tips van bouwsite Livios is het vanaf nu altijd 23°C in jouw badkamer!

1. Ga voor een optimaal comfort, het hele jaar door

“Aangezien we dagelijks een hele periode zonder kleren in de badkamer doorbrengen, spreekt het voor zich dat er extra aandacht naar het warmtecomfort moet gaan”, vindt Stijn Van Turnhout van Radson. “Zo zullen we het doorheen heel het jaar aangenamer vinden in de badkamer als die een temperatuur van om en bij de 24°C haalt in plaats van 20°C zoals in andere ruimten. Is het geen 24°C in de badkamer, dan zal je na het douchen eerder een kil gevoel krijgen.”

2. Vloerverwarming als basis

Volgens Stijn Van Turnhout is vloerverwarming de ideale verwarmingstoepassing in de badkamer, maar… ze is helaas niet zaligmakend. “Aangezien je in de badkamer maar een beperkte vloeroppervlakte hebt vanwege je bad of douchebak, zal het warmtevermogen van de vloerverwarming in 90 procent van de nieuwbouwwoningen ontoereikend zijn om 24°C te halen in de winter. Een supplementaire elektrische radiator zal het tekort aan vermogen in de strenge winterperiode overbruggen zonder grote investering.”

3. Elektrisch bijverwarmen

“Om het tekort aan vermogen in extreme winters op te vangen is bijverwarmen met een elektrische radiator het meest aangewezen”, zegt Stijn. “Hiervan zijn er verschillende modellen op de markt, maar een type met elektrische blower en zelflerend programma geniet onze voorkeur. Dit type radiator zal namelijk de warmte extreem snel verspreiden in de ruimte. Energetisch gezien zal je enkele E-peilpuntjes moeten prijs geven, maar een hoog warmtecomfort voor de rest van je leven is naar onze mening minstens even belangrijk.” Wil je weten hoeveel je betaalt voor een radiator? Bekijk hier de richtprijzen.

4. Verwarmen op maat van jouw gewoontes

“Wil je naast je vloerverwarming als basisverwarming ook een elektrische radiator met blower voorzien, dan bestaan er tegenwoordig ook toestellen die haast automatisch werken en waar je dus niet naar moet omkijken. In deze radiatoren zit een aanwezigheidsdetector verwerkt die jouw gewoontepatroon zal overnemen en zodoende de werking van je radiator hierop optimaal afstemt.”

Tip: Ga je je badkamer renoveren en ben je nog op zoek naar informatie, inspiratie en productnieuws? Vraag gratis het renovatiemagazine Mijn Verstandige Verbouwing aan.

Lees ook op Livios.be:

Bron: Livios