Altijd een lekker fris huis? Zo maak je dat waar

Frisse lucht creëer je niet alleen met geurkaarsen en geurstokjes. Elke dag je huis verluchten is al een heel goed begin. Zet dagelijks in ieder geval een paar minuten de ramen tegenover elkaar open. Muffe geurtjes kunnen dan ontsnappen en die extra zuurstof in huis kan natuurlijk ook geen kwaad. Lees hier alles wat je moet weten over verluchten en ventileren.

Muffe meubels

Ligt dat tapijt nu alweer een aantal jaar mooi te wezen in de woonkamer? Grote kans dat muffe luchtjes zich erin schuilhouden. Bij dit soort problemen is baksoda een wondermiddel. Strooi een laag over je tapijt en laat dit even intrekken. Het product zal de muffe geurtjes opzuigen en vervolgens in de stofzuiger laten verdwijnen.

Je kunt deze truc ook toepassen om je zetel of stoel een opfrisser te geven. Of doe de baksoda in een schaaltje en plaats het in de kamer waar je muffe geuren weg wilt hebben. Voilà: helemaal fris.

Nog niet vertrouwd met dit wondermiddel als schoonmaakproduct? Ook deze dingen pak je aan met baksoda

Textiel wassen

Als het niet zo fris ruikt in je slaapkamer, gooi dan simpelweg je beddengoed in de wasmachine. Met een scheut wasverzachter erbij zullen niet alleen je dekens heerlijk ruiken, je hele slaapkamer knapt er van op. Voor je beddengoed is wassen natuurlijk logisch, maar denk je ook weleens aan het textiel in de woonkamer?

Zo kun je bijvoorbeeld de meeste gordijnen gewoon in de wasmachine doen. Je huis zal direct een stuk frisser ruiken na deze wasbeurt. Doe het alleen niet te vaak, want de kwaliteit wordt er meestal niet beter op. Ben je nog niet helemaal vertrouwd met zelf gordijnen uitwassen? Met deze tips komen ze tiptop uit de machine

Tip: Vergeet naast de gordijnen ook de andere stoffen items niet. Denk bijvoorbeeld aan plaids of sierkussens op de zetel. Ook deze kunnen een muffe geur achterlaten.

Hulpmiddelen

Het is dus duidelijk: een schoon huis staat vaak gelijk aan een fris huis. Gelukkig bereik je ook heel wat met geurkaarsen, geurstokjes of elektrische luchtverfrissers. Zorg wel dat je regelmatig de aroma’s afwisselt, anders raakt je neus gewend aan jouw favoriete geur en kun je er zelf niet meer van genieten.

Je huis van boven tot onder laten stralen? Deze tips bombarderen je tot een schoonmaakexpert

