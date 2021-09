Altijd een groen gazon? Dit betaal je voor kunstgras

Woon. En waarom gaat natuur niet samen met architec­tuur? Ontdek hoe steden groeien zonder in te boeten aan groen

31 augustus Om de leefbaarheid in de groeiende steden te bewaren, is een minimum aan groen en open ruimte een absolute must. Helaas moet de natuur nog te vaak wijken voor architectuur. Toch passen beide perfect samen. Kijk maar naar deze uiteenlopende realisaties in steden over de hele wereld.