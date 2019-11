Alternatieve verwarmingstechnieken: ken je deze al? Redactie

25 november 2019

11u00

Bron: Livios 1 Livios Heb je een oude ketel in huis? Dan zal je die vroeg of laat moeten vervangen door een nieuwe verwarmingsmethode. Want in de toekomst stappen we over van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie. Daarvoor bestaan meerdere technieken. Heb je een oude ketel in huis? Dan zal je die vroeg of laat moeten vervangen door een nieuwe verwarmingsmethode. Want in de toekomst stappen we over van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie. Daarvoor bestaan meerdere technieken. Bouwsite Livios lijst er drie voor jou op.

1. Warmtepomp

Een warmtepomp gebruikt elektriciteit en haalt energie uit natuurlijke bronnen: grondwater, lucht of bodem. Er zijn dus verschillende soorten met elk hun eigen prijskaartje. Een lucht-luchtwarmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht en geeft die rechtstreeks af aan de binnenlucht in je woning. Een lucht-waterwarmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht en geeft die af aan je verwarmingssysteem en warmwatercircuit). Bodem-water- en water-waterwarmtepompen halen warmte uit de bodem of grondwater. Deze geothermische warmtepompen zijn het efficiëntst, maar hebben ook een stevig prijskaartje.

Tip: meer weten over de werking van een warmtepomp? Lees er hier alles over.

Voor- en nadelen? Koppel je een buffervat aan de warmtepomp, dan kan je ook sanitair water opwarmen. Met een warmtepomp verwarm je tot 40% energiezuiniger dan met een klassieke ketel.Bovendien kent elk gewest ook premies toe voor wie renoveert en een warmtepomp installeert. Opgelet: een warmtepomp heeft elektriciteit nodig om de compressor aan te drijven, en combineer je dus best met zonnepanelen.

Voor wie? Een warmtepomp is vooral geschikt bij nieuwbouw. Maar ook als je renoveert, extra isoleert en voor verwarming op lage temperatuur kiest, is dit systeem mogelijk. Een warmtepomp is pas echt interessant als je ook zonnepanelen installeert.

2. Hybridesysteem

Een hybride-opstelling bestaat uit een condensatieketel op gas en een lucht-waterwarmtepomp. Deze twee systemen verwarmen je woning én sanitair water. Kan de warmtepomp niet voldoende warmte halen uit de buitenlucht, dan springt je cv-ketel bij. Je kan ook verwarmen op de energiebron die op dat moment het goedkoopste is: aardgas of elektriciteit. Als aardgas goedkoper is dan elektriciteit, neemt je condensatieketel het over.

Voor- en nadelen? Is je ketel nog in goede staat, dan kan je er een warmtepomp met hybrideregelaar naast plaatsen. Met dit systeem ben je zeker dat je met de goedkoopste energie verwarmt. De CO2-uitstoot ligt lager en je bespaart tot 25% energie in vergelijking met een klassieke verwarmingsinstallatie. Je combineert een hybridesysteem best met zonnepanelen, die elektriciteit opwekken voor je warmtepomp.

Voor wie? Een hybride-installatie is geschikt als je nog niet volledig wil overstappen op een warmtepomp of als je woning nog niet voldoende geïsoleerd is, maar je toch wil overschakelen op hernieuwbare energie.

3. Brandstofcel

Een brandstofcel voorziet je woning zowel van stroom als van verwarming. De volledige installatie bestaat uit twee verschillende toestellen: een hoogrendementsketel op gas en de eigenlijke brandstofcel. Die krijgt aardgas binnen via de ketel en splitst het gas op in onder andere waterstof en CO2. Waterstof reageert met zuurstof en wekt zo elektriciteit en warmte op. Je wekt dus je eigen stroom op en gebruikt de warmte die vrijkomt om je woning en sanitair water op te warmen. De gasketel en brandstofcel zijn verbonden door een warmtewisselaar. Die zorgt ervoor dat de restwarmte van de brandstofcel in het buffervat van je ketel terecht komt.

Voor- en nadelen? Het grote voordeel: je kan dag en nacht stroom blijven produceren. Je bent niet afhankelijk van de zon zoals bij zonnepanelen. En je produceert alleen elektriciteit als je het verbruikt. Bovendien bespaar je tot 40% energie en tot 50% CO2-uitstoot in vergelijking met traditionele verwarmingssystemen. Het nadeel? Een brandstofcel is een forse investering. Reken op zo’n 20.000 euro.

Voor wie? Een brandstofcel is interessant als je ketel aan vervanging toe is en je meer dan 4.000 kWh elektriciteit per jaar nodig hebt. Denk maar aan grote gezinnen of gezinnen met een verwarmd zwembad of elektrische wagen.

Tip: plannen om je verwarming te vervangen? Bestel het gratis verbouwmagazine ‘Verwarming en koeling’ van Livios voor een waaier aan praktische informatie..

