“Als je te lang wacht met snoeien, zullen de takken nog dikker worden”: tuinexpert geeft advies voor de populairste boom- en struiksoorten

Struiken en bomen snoeien is een vaste tuinklus in de maand juni. Beukenhagen, taxussen en coniferen snakken naar een trimbeurt. Bart Verelst geeft bouwsite Livios tips voor wie in juni de heggenschaar uit het tuinhuis haalt. Verschillende soorten bomen, struiken en heggen vragen namelijk om andere snoeitechnieken.

Waarom je de haag in juni snoeit

In juni staan er heel wat klusjes op de tuinkalender, maar de haag snoeien is daar misschien wel het belangrijkste van. “Hoe vroeger je snoeit, hoe mooier de haag wordt”, legt Verelst uit. “Als je te lang wacht met snoeien, zullen de takken nog dikker worden en dat maakt het snoeien een stuk moeilijker. De haag krijgt later in de zomer ook minder tijd om terug te groeien en zal daardoor minder vol ogen.”

Wie een fraaie haag wil, snoeit zelfs beter meerdere keren per jaar. “Zo ziet de haag er voller uit en je hoeft ook minder snoeiafval op te ruimen”, voegt Verelst er nog aan toe.



Snoeitips voor de populairste hagen in België

Elke boom en struik vereist een eigen snoeitechniek.

“Voor coniferen is het belangrijk om van onder naar boven te scheren en niet van boven naar onder”, tipt Verelst. “Doe je dat niet, dan scheur je mogelijk hele pakken uit de coniferenhaag. Het is ook belangrijk om enkel in het groen te snoeien en niet in het hout. Daar herstelt een coniferenhaag maar moeilijk van.”

Een taxushaag mag je daarentegen wel heel kort snoeien. “Let dan wel goed op met het snoeiafval, want taxus is bijzonder giftig voor paarden. Ruim alles dus snel en netjes op wanneer er paarden in de omgeving zijn.”

“Wie buxushaagjes snoeit, doet dat beter niet als het te warm of te zonnig is. De bladwondjes verliezen dan namelijk hun groene kleur en gaan lichtbruin kleuren. Dat geldt overigens ook voor de populaire beukenhaag”, geeft Verelst mee. “Ben je begonnen met snoeien bij bewolkt weer en klaart het plots op, leg dan doeken over de buxushagen om ze te beschermen tegen de zon.”

De uitzondering op de juniregel is liguster. “Het is beter om de liguster eerst te laten bloeien vooraleer je de heggenschaar bovenhaalt, dat is goed voor de biodiversiteit”, legt Verelst uit.

“Wie appelbomen, perenbomen, een sleedoorn of een krentenboompje in de tuin heeft staan, mag in juni ook de waterloten afknippen”, geeft onze tuinexpert nog mee. Waterloten zijn takken die geen vruchten dragen. Door ze af te knippen, kan de boom alle energie gebruiken om grotere en zoetere vruchten te produceren.



Controleer op vogelnestjes vooraleer je snoeit

Wie de haag wil snoeien, moet eerst zorgvuldig nakijken of er geen vogelnestjes tussen de takken verstopt zitten. “Vind je een vogelnestje in de haag, houd daar dan rekening mee bij het snoeien. Ook meikevers zijn het slachtoffer van snoeibeurten. Kom je er ééntje tegen, zet het diertje dan op de bodem”, klinkt het bij Verelst.

Bij beukenhagen is het dan weer oppassen voor luizen en ander ongedierte. “De beukenhaag is daar bijzonder gevoelig voor. Bij het snoeien kunnen die luizen zorgen voor hevige jeuk en wanneer ze in je keel terechtkomen, krijg je hoestbuien.”



Ruim het snoeiafval op

Tot slot raadt onze tuinexpert nog aan om snoeiafval altijd goed op te ruimen. “De kans bestaat dat er zieke blaadjes aan je haag hangen die eenmaal afgesnoeid ziektes kunnen verspreiden in de rest van je tuin. Snoeiafval laat je dus beter niet rondslingeren”, sluit Verelst af.

