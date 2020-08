Alles wat je ziet verwezenlijkten Leen en Harry zelf: “Veel werk, maar we vergeten niet te genieten” Bjorn Cocquyt

29 augustus 2020

08u19 0 Woon. Leen tekende zelf het plan van het huis dat zij en Harry samen met hun schoonzoon bouwden. Het koppel nam ook de inrichting, het tuinontwerp en de aanleg voor eigen rekening. En vandaag zijn de jonge zestigers nog altijd druk in de weer om alles tiptop in orde te houden, al vergeten ze niet om ook te genieten.

“Tuinieren is mijn passie en dat is ook nodig voor een tuin als de onze”, vertelt Leen. Zij tekende dan ook zelf het tuinplan dat ze nadien samen met Harry uitvoerde. “Het was een immense klus om alle boeren-, zilver- en leilindes, platanen, leiperen, haagbeuk, hortensias, taxussen en buxussen in de grond te steken. Nu kruipt het meeste werk in het snoeien. Alleen al de hagen zijn samen honderden meters lang. Op termijn kunnen we dat niet blijven bolwerken, maar daar zoeken we dan wel een oplossing voor.”

“Het gebeurt vaak dat we een week niets hoeven te doen in de tuin. Dan is het puur genieten, al doen we dat eigenlijk altijd. Van het vroege voorjaar tot het late najaar eten we in het bijgebouw met een buitenkeuken, haard én zicht op ons zelf gecreëerd paradijsje.”

De tuin bestaat uit tal van compartimenten die netjes van elkaar gescheiden zijn door grindpaadjes. Ook het huis zelf – geïnspireerd op Franse manoirs - is opgedeeld in verschillende zones waardoor er allerlei zichtassen ontstaan die uitgeven op het groen rondom.

